Un hombre ha resultado herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432, en el término municipal de La Parra.

En concreto, el accidente ha ocurrido en el punto kilométrico 50,300 de la carretera, sobre las tres y media de la tarde de este viernes.

Hasta el lugar han acudido recursos sanitarios, que han atendido al herido y le han trasladado al hospital Universitario de Badajoz, y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

