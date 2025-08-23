Herido leve un ciclista de 63 años al sufrir una caída en Villar de Rena

SucesosHerido leve un ciclista de 63 años al sufrir una caída en Villar de Rena
El herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena con policontusiones
R. H.
Sábado, 23 de agosto 2025, 15:03
Un ciclista de 63 años ha resultado herido de carácter leve, tras sufrir una caída este sábado a la altura de la localidad pacense de Villar de Rena.
Por cuenta de este accidente deportivo registrado sobre las 10,30 horas de este sábado en el kilómetro 6 de la EX-354, el herido ha tenido que ser trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena con policontusiones.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el punto de atención continuada de Villanueva de la Serena, una unidad medicalizada de emergencias y una patrulla de servicio de la Guardia Civil, según informa el Centro 112 de Extremadura.
