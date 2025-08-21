HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?

Sucesos

Herido grave un camionero tras una salida de vía cerca de Jerez de los Caballeros

El accidente de tráfico ha tenido lugar entre los punto kilométricos 21 y 22 de la EX-112

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:31

El conductor de un camión ha resultado herido grave en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente de tráfico entre los punto kilométricos 21 y 22 de la EX-112, en el término municipal de Jerez de los Caballeros. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha consistido en una salida de vía del camión en la citada vía y como consecuencia, el camionero, del que no se aporta la edad, ha resultado herido grave.

Según las primeras valoraciones realizadas por el personal sanitario desplazado al lugar de los hechos, el hombre ha resultado politraumatizado y ha sido trasladado en estado grave al hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Igualmente, han acudido unidades de emergencias en carreteras para condicionar la calzada.

