Guareña acoge este fin de semana su gran procesión Magna Toda la información sobre el evento, cofradías y recorrido de la procesión

Judith Rueda Jueves, 16 de octubre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Este 18 de octubre tendrá lugar en Guareña uno de los eventos litúrgicos más grandes desde la Semana Santa, la Gran Procesión Magna. Más de 500 personas participarán en este evento que se realiza con motivo del año Jubilar 2025.

La procesión contara con 15 pasos a los que se les sumará el estandarte de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús.

Estas son las cofradías que participarán en la procesión

Hermandad de San Antonio

Cofradía de San Isidro Labrador

Cofradía de la Virgen de Fátima

Cofradía de la Inmaculada Concepción

Cofradía de la Virgen de Guadalupe

Cofradía de la Virgen Del Carmen

Cofradía del Santísimo Sacramento y Solemne Entrada de Jesús en Jerusalén (la Borriquita)

Cofradía del Stmo. Cristo del Silencio y María Stma. de la Amargura

Cofradía de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores

Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús

Esta semana ha estado marcada por diversos eventos previos a la Gran Procesión Magna. Entre los actos ya realizados se incluyen la inauguración de la exposición en el Centro Cultural, el concierto de la Coral Bel Canto, la charla Patrimonio, historia y devoción y la visita guiada a los pasos en el interior de la Iglesia de Santa María.

Las actividades previstas para hoy y mañana son: Jueves 16 y viernes 17: Actividades escolares con visita didáctica a la iglesia por parte del Colegio Ntra Sra de los Dolores de Guareña

Recorrido del evento

En primer lugar se encontrará el paso de San Antonio, situado tras la Cruz de Guía, seguido por los pasos de San Isidro, Virgen de Fátima, Inmaculada Concepción, Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, la Borriquita, Cristo de Medinaceli, Cristo del Silencio, el trono del Cristo de las Aguas, La Piedad, Virgen de la Amargura, Santo Entierro, Virgen de los Dolores, el estandarte del Corazón de Jesús y por último el paso del Cristo Resucitado. La Cruz de Guía que abrirá el recorrido pertenece a la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña y es la cruz más antigua de la diócesis de Plasencia.

El recorrido de la procesión comenzará desde Santa María, siguiendo por Plaza España, Grande, Don Diego López, Plaza San Gregorio, San Gregorio, Luis Cernuda, Nueva, Medellín, Castillejos y por último la entrada de nuevo en Santa María.

Esta procesión tendrá el acompañamiento musical de tres agrupaciones musicales, la Banda Muninicpal de Música de Cabeza del Buey, las agrupaciones musicales de Villagonzalo y las agrupaciones musicales de Oliva de Mérida (Badajoz).