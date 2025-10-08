Dos proyectos de centros educativos de Guareña y Mérida, premiados en unos galardones nacionales El objetivo de 'Alianza STEAM' es impulsar las vocaciones científicas entre el alumnado en disciplinas vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas

Dos proyectos de centros educativos extremeños han sido premiados en los galardones nacionales 'Alianza STEAM', que concede el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para impulsar las vocaciones científicas entre el alumnado en disciplinas vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

El IES Eugenio Frutos de Guareña ha obtenido el primer premio de la modalidad dirigida a centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dotado con 5.000 euros. El proyecto, titulado 'Mucireñas', busca dar visibilidad al trabajo de mujeres científicas de la localidad y su entorno de cara a que sean un referente para el alumnado del centro.

La iniciativa comenzó en 2021 y entre las actividades desarrolladas destacan mentorías para relacionar a estudiantes con antiguos alumnos que cursan carreras en las que están interesados. También retratos de científicas locales, investigaciones sobre su biografía, charlas, entrevistas o programas de radio, informa la Junta en una nota.

Por su parte, el IES Santa Eulalia de Mérida ha conseguido el segundo premio de la misma modalidad, dotado con 3.000 euros. El proyecto galardonado es el concurso efecto Matilda, titulado 'Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia'.

El certamen está dirigido a fomentar las vocaciones científicas entre las alumnas, «construyendo una cultura de centro que fomente las ciencias y valore la contribución femenina en las disciplinas científicas y tecnológicas, poniendo en valor su contribución y perseverancia a pesar de las dificultades», detalla la Junta.

Mención honorífica para la consejería

Además, la consejería de Educación de la Junta extremeña ha obtenido una de las ocho menciones honoríficas de los premios, en la modalidad para entidades sin ánimo de lucro. El proyecto galardonado es la Yincana STEAM Librarium, una actividad organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este año se ha celebrado la cuarta edición, en la que han participado 72 centros. Los equipos se enfrentan a pruebas, retos y ejercicios que giran en torno al papel de las mujeres en las ciencias y las artes.

Esta es la relación completa de centros galardonados en los premios 'Alianza STEAM-Niñas En Pie de Ciencia':

Educación Infantil y Primaria

1º Premio: CPI Ana María Navales, (Zaragoza); 2º Premio: CEIP Mestre Martínez Alonso, (Mos, Pontevedra); 3º Premio: CEIP 19 de julio (Bailén, Jaén).

Educación Secundaria y Bachillerato

1º Premio: IES Eugenio Frutos, (Guareña, Badajoz); 2º Premio: IES Santa Eulalia, (Mérida, Badajoz); 3º Premio: IES El Vinalopó, (Novelda, Alicante) e IES Francisco Rodríguez Marín, (Osuna, Sevilla).

Formación Profesional de Grado Medio

1º Premio: Institut Montsiá, (Amposta, Tarragona).

Formación Profesional de Grado Superior

1º Premio: Institut Escola del Treball, (Barcelona); 2º Premio: CIPFP Canastell, (San Vicente del Raspeig, Alicante).

Entidades y organizaciones

1º Premio: Universidad de Deusto; 2º Premio: Ayuntamiento Espluges de Llobregat; 3º Premio: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.