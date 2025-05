Fusión de Don Benito y Villanueva: Así hemos narrado la rueda de prensa de los alcaldes Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana

No gustan a los lectores de HOY.es

Los dos nombres propuestos para denominar la nueva ciudad resultante de la fusión no gustan a los lectores de HOY.es. Es la conclusión más clara que se puede obtener del resultado que arroja la encuesta lanzada ayer por este diario en su edición digital, aunque cabe decir que no tiene un valor científico pues no exigía registro para votar y no había límite de participación. En cualquier caso, es un buen indicador de la acogida que han tenido las dos propuestas, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana.