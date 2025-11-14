Gala Solidaria Contra el Cáncer en San Vicente de Alcántara

El próximo 29 de noviembre se celebrará en San Vicente de Alcántara la Gala Contra el Cáncer 2025. La Delegación local de la Asociación Oncológica ... Extremeña (AOEx) convoca al vecindario en el Pabellón Multiusos del municipio.

Esta jornada festiva y solidaria busca «aportar un granito de arena a la causa», destinando la totalidad de los beneficios obtenidos a la ayuda de los enfermos de cáncer en Extremadura y a sus familias, a través de los programas de la AOEx.

El evento ofrecerá un amplio abanico de actividades, sorteos y actuaciones, convirtiendo la tarde del sábado en una oportunidad perfecta para el ocio en familia o entre amigos con un fin altruista.

Las entradas para la gala, cuya venta comenzará el próximo lunes a un precio de 2 euros, se podrán adquirir contactando directamente con los voluntarios de AOEx.