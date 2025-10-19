Fuente del Maestre amplía hasta el 27 de octubre la exposición 'Desde el sentimiento'
Redacción
Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00
Tras la gran acogida que tuvo la exposición de arte contemporáneo 'Desde el sentimiento', que el emprendedor y artista de Fuente del Maestre Txema montó ... en Feria (Badajoz) del 27 de septiembre al 12 de octubre, ha decido ampliarla con nuevas obras y un montaje que no deja a nadie indiferente.
Así, hasta el 27 de octubre, vuelve a abrir sus puertas la casa galería ubicada en la calle Virgen de La Soledad 11. De nuevo, las visitas serán concertadas y habrá que reservar a través del teléfono 608 20 49 65, ya que el aforo es limitado.
En cuanto a los horarios de la muestra, permanecerá abierta de 11.00 a 15.00 y de 18.30 a 20.30 horas.
Txema ha transformado una casa de arquitectura popular en un espacio donde cada obra adquiere un mayor realce significativo, «como si cobrara vida propia». Con una decoración singular y mensajes que el visitante irá descubriendo, la colección incluye obras de artistas fontaneses con gran trayectoria como Gema Cuéllar, y artistas a nivel regional, nacional e internacional como es el caso de Adrián Rolo.
