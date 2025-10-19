Fuente del Maestre amplía hasta el 27 de octubre la exposición 'Desde el sentimiento'

Tras la gran acogida que tuvo la exposición de arte contemporáneo 'Desde el sentimiento', que el emprendedor y artista de Fuente del Maestre Txema montó ... en Feria (Badajoz) del 27 de septiembre al 12 de octubre, ha decido ampliarla con nuevas obras y un montaje que no deja a nadie indiferente.

Así, hasta el 27 de octubre, vuelve a abrir sus puertas la casa galería ubicada en la calle Virgen de La Soledad 11. De nuevo, las visitas serán concertadas y habrá que reservar a través del teléfono 608 20 49 65, ya que el aforo es limitado.

En cuanto a los horarios de la muestra, permanecerá abierta de 11.00 a 15.00 y de 18.30 a 20.30 horas.

Txema ha transformado una casa de arquitectura popular en un espacio donde cada obra adquiere un mayor realce significativo, «como si cobrara vida propia». Con una decoración singular y mensajes que el visitante irá descubriendo, la colección incluye obras de artistas fontaneses con gran trayectoria como Gema Cuéllar, y artistas a nivel regional, nacional e internacional como es el caso de Adrián Rolo.