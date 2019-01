Fallece una mujer de 70 años en el incendio de una vivienda en Barcarrota Se trata de una pequeña casa de campo y cuando los servicios de emergencia han llegado no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima TANIA AGÚNDEZ Badajoz Miércoles, 2 enero 2019, 20:07

Una mujer de 70 años de edad, vecina de Barcarrota, ha fallecido en la tarde de este miércoles 2 de enero en el incendio de una vivienda ubicada a cuatro kilómetros y medio de la localidad pacense de Barcarrota. Los hechos han tenido lugar en torno a las 17 horas en una pequeña casa de campo situada en una finca en el kilómetro 4,600 de la Ex-313, carretera que une Barcarrota con Alconchel.

Desde el Servicio de Prevención y Extinción Incendios de la Diputación de Badajoz informan que cuando la vivienda ha salido ardiendo la chimenea estaba encendida.

Según ha podido saber HOY, en la finca se encontraba un matrimonio de Barcarrota con su nieto, el novillero Sebastián Marín. El joven y el marido de la fallecida, José Marín Mangas, un policía nacional retirado conocido en el pueblo como 'El Cordobés', han logrado salir ilesos de este suceso. Sin embargo la mujer, María Ribero, ha quedado atrapada en el interior del inmueble en el que se han iniciado las llamas y ha fallecido a causa del fuego.

Además, según los datos aportados por la Guardia Civil, los familiares de la víctima que se encontraban en la finca han tratado de auxiliar a la mujer apagando el fuego con sus propios medios, aunque finalmente no han podido hacer nada por salvar su vida. Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar del suceso el incendio estaba controlado. Los bomberos del parque de Jerez de los Caballeros han sido los encargados de sofocar totalmente el fuego. También se ha dado aviso a los bomberos de Olivenza para prestar apoyo, pero finalmente no han llegado al lugar del incidente y han regresado al parque al no ser necesaria su actuación porque la situación ya había sido controlada.

La casa, compuesta por dos habitaciones y una salita, ha quedado totalmente calcinada. Se trata de una vivienda vacacional, ya que el matrimonio reside en Barcarrota.

Hasta el lugar del incidente también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Punto de Atención Continuada de Barcarrota.