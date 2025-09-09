HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DON BENITO

Equipo Natura inicia su segunda edición el día 21

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La iniciativa 'Equipo Natura' va a comenzar la segunda parte de su proyecto de educación ambiental. Se trata de una propuesta dirigida a menores a partir de 8 años en el Aula de Naturaleza de la finca municipal de Doña Blanca, a las afueras de Don Benito.

Las actividades, que tendrán lugar en septiembre y octubre, consistirán en talleres prácticos y rutas guiadas por el entorno. Así, el programa incluye acciones para identificar animales, aprender sobre especies invasoras y locales, conocer el pasado de la región en lo que respecta a la biodiversidad, además de apreciar in situ los sonidos de la naturaleza.

Equipo Natura busca acercar la biodiversidad local a las familias, fomentar el aprendizaje activo al aire libre y promover hábitos de conservación a través de experiencias prácticas, accesibles y divertidas. Además, se quiere dar a conocer el valor turístico de la finca municipal.

Habrá 20 plazas por actividad, sin contar al adulto acompañante, y es necesaria la inscripción previa a través de la asociación Minerva, organizadora de la iniciativa.

La primera actividad será el día 21 y estará centrada en conocer las especies de reptiles presentes en Doña Blanca. Durante la jornada los participantes también construirán refugios con el objetivo de favorecer el bienestar de estos animales.

Una semana después será el turno de las especies exóticas invasoras. En este caso, el objetivo será enseñar a valorar el entorno natural y comprender cómo puede verse comprometido por las especies alóctonas, aquellas que proceden de otras regiones y que no están adaptadas al ecosistema de la zona.

Por último, el 5 de octubre, las actividades se centrarán en el lince ibérico. Según los datos más recientes del censo oficial realizado en 2024, en Extremadura hay 254 ejemplares, más de la mitad en la provincia de Badajoz. Será una sesión monográfica para conocer en profundidad a este felino y saber cómo contribuir para protegerlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  3. 3 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  6. 6

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  7. 7 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras
  8. 8 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  9. 9

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Equipo Natura inicia su segunda edición el día 21