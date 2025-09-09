Equipo Natura inicia su segunda edición el día 21

Estrella Domeque Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La iniciativa 'Equipo Natura' va a comenzar la segunda parte de su proyecto de educación ambiental. Se trata de una propuesta dirigida a menores a partir de 8 años en el Aula de Naturaleza de la finca municipal de Doña Blanca, a las afueras de Don Benito.

Las actividades, que tendrán lugar en septiembre y octubre, consistirán en talleres prácticos y rutas guiadas por el entorno. Así, el programa incluye acciones para identificar animales, aprender sobre especies invasoras y locales, conocer el pasado de la región en lo que respecta a la biodiversidad, además de apreciar in situ los sonidos de la naturaleza.

Equipo Natura busca acercar la biodiversidad local a las familias, fomentar el aprendizaje activo al aire libre y promover hábitos de conservación a través de experiencias prácticas, accesibles y divertidas. Además, se quiere dar a conocer el valor turístico de la finca municipal.

Habrá 20 plazas por actividad, sin contar al adulto acompañante, y es necesaria la inscripción previa a través de la asociación Minerva, organizadora de la iniciativa.

La primera actividad será el día 21 y estará centrada en conocer las especies de reptiles presentes en Doña Blanca. Durante la jornada los participantes también construirán refugios con el objetivo de favorecer el bienestar de estos animales.

Una semana después será el turno de las especies exóticas invasoras. En este caso, el objetivo será enseñar a valorar el entorno natural y comprender cómo puede verse comprometido por las especies alóctonas, aquellas que proceden de otras regiones y que no están adaptadas al ecosistema de la zona.

Por último, el 5 de octubre, las actividades se centrarán en el lince ibérico. Según los datos más recientes del censo oficial realizado en 2024, en Extremadura hay 254 ejemplares, más de la mitad en la provincia de Badajoz. Será una sesión monográfica para conocer en profundidad a este felino y saber cómo contribuir para protegerlo.

