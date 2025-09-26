La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar Lucía se casa este 27 de septiembre y sus compañeros y alumnos la han sorprendido con una gran 'boda' en los pasillos del instituto

Es profesora de Inglés y Lengua y Literatura y está a punto de dar el 'sí, quiero', lo que la apartará unos días de su trabajo en el IES Vegas Bajas de Montijo. Pero no podía irse sin que antes sus alumnos y compañeros de profesión la sorprendieran de forma emocionante antes de arrancar una nueva etapa de su vida.

Lucía se casa este 27 de septiembre y antes de marcharse, este jueves se hizo el silencio. Literalmente. Así nos lo cuenta ella misma: «Yo estaba dando clase con normalidad y en un momento de silencio empecé a escuchar susurros que venían del pasillo. Se me hizo raro así que abrí un poco la puerta y vi a mi compañero de Matemáticas que estaba de pie con un montón de niños apoyados en la pared», comienza contando a este diario Lucía. «Le pregunté qué estaban haciendo y me hizo señas de que no era nada, así que se lo dije a mis alumnos y me dijeron 'pues los habrá castigado', claro ellos estaban compinchados», añade la profesora.

Decidió creerles y seguir dando clase con normalidad. Pero entonces llamaron a la puerta, y al abrirla Lucía se encontró con una especie de 'preboda' hecha a medida, y con mucho cariño, para ella. «Uno de mis alumnos me puso un anillo, me pusieron un velo, me tiraron rosas... fue super emocionante, no me lo esperaba», confiesa.

«Nuestra profesora de inglés y lengua, Lucía Fernández Álvarez, abre una puerta a una nueva etapa en su vida. Sus alumnos y compañeros lo hemos celebrado hoy con ella, como la gran familia que formamos», cuentan desde el Vegas Bajas. «Nos hemos emocionado todos, hemos reído y llorado a su lado. Porque la vida que transcurre en el centro va de eso: emociones compartidas. Te deseamos toda la felicidad del mundo. Te esperamos a tu vuelta para seguir disfrutando de tu sonrisa y dulzura. ¡Viva la NOVIA!», terminan diciéndole. Un deseo de felicidad al que, desde aquí, nos sumamos. ¡Enhorabuena!

