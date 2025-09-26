HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la sorpresa a Lucía, profesora del IES Vegas Bajas de Montijo Redes sociales

La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar

Lucía se casa este 27 de septiembre y sus compañeros y alumnos la han sorprendido con una gran 'boda' en los pasillos del instituto

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:38

Es profesora de Inglés y Lengua y Literatura y está a punto de dar el 'sí, quiero', lo que la apartará unos días de su trabajo en el IES Vegas Bajas de Montijo. Pero no podía irse sin que antes sus alumnos y compañeros de profesión la sorprendieran de forma emocionante antes de arrancar una nueva etapa de su vida.

Lucía se casa este 27 de septiembre y antes de marcharse, este jueves se hizo el silencio. Literalmente. Así nos lo cuenta ella misma: «Yo estaba dando clase con normalidad y en un momento de silencio empecé a escuchar susurros que venían del pasillo. Se me hizo raro así que abrí un poco la puerta y vi a mi compañero de Matemáticas que estaba de pie con un montón de niños apoyados en la pared», comienza contando a este diario Lucía. «Le pregunté qué estaban haciendo y me hizo señas de que no era nada, así que se lo dije a mis alumnos y me dijeron 'pues los habrá castigado', claro ellos estaban compinchados», añade la profesora.

Decidió creerles y seguir dando clase con normalidad. Pero entonces llamaron a la puerta, y al abrirla Lucía se encontró con una especie de 'preboda' hecha a medida, y con mucho cariño, para ella. «Uno de mis alumnos me puso un anillo, me pusieron un velo, me tiraron rosas... fue super emocionante, no me lo esperaba», confiesa.

«Nuestra profesora de inglés y lengua, Lucía Fernández Álvarez, abre una puerta a una nueva etapa en su vida. Sus alumnos y compañeros lo hemos celebrado hoy con ella, como la gran familia que formamos», cuentan desde el Vegas Bajas. «Nos hemos emocionado todos, hemos reído y llorado a su lado. Porque la vida que transcurre en el centro va de eso: emociones compartidas. Te deseamos toda la felicidad del mundo. Te esperamos a tu vuelta para seguir disfrutando de tu sonrisa y dulzura. ¡Viva la NOVIA!», terminan diciéndole. Un deseo de felicidad al que, desde aquí, nos sumamos. ¡Enhorabuena!

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  3. 3 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  6. 6 El PSOE suma un nuevo concejal en Badajoz
  7. 7

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque
  8. 8 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  9. 9 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  10. 10 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar

La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar