Doce cocineros elaboran tapas en Los Santos de Maimona con Eva Beba para poner en valor la uva autóctona
L. Poves
Lunes, 25 de agosto 2025, 07:41
En los Santos de Maimona se desarrolla hasta el 31 de agosto un programa gatronómico en el que participan doce establecimientos hosteleros con el objetivo ... de poner en valor la uva Eva Beba, autóctona santeña.
Todos sus cocineros ofrecen tapas elaboradas con esta uva como ingrediente, ya sea en forma de vino u otras elaboraciones. Seis de estos establecimientos son locales, pero en la iniciativa también participan visitantes, entre los que destacan Versátil, ubicado en Zarza de Granadilla y con su cocina reconocida con una estrella Michelín, o Lugaris, de la ciudad de Badajoz.
