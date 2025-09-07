La Diputación de Badajoz celebra el Día de Extremadura con un mensaje de orgullo y unidad La Institución Provincial ha difundido un vídeo institucional con el lema 'Celebremos lo que somos', reivindicando la historia compartida y los valores que nos unen como tierra

R. H. Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:30 | Actualizado 13:36h.

La Diputación de Badajoz ha difundido en sus redes sociales un vídeo institucional con el lema 'Celebremos lo que somos' con motivo del Día de Extremadura. Una pieza audiovisual que invita a reflexionar sobre la identidad común y a celebrar la riqueza cultural, natural y humana de la región.

Desde la institución provincial explican que el vídeo combina imágenes de los paisajes y pueblos de la provincia, así como de los servicios que se ofrecen desde la Diputación pacense, «en un guiño simbólico al orgullo de pertenencia. Con un tono emotivo y evocador, se subraya la importancia de mirar al futuro sin olvidar las raíces, reivindicando la historia compartida y los valores que nos unen como tierra».

La iniciativa, diseñada con motivo de la jornada festiva del 8 de septiembre, «recuerda que el Día de Extremadura es una ocasión para reconocer el esfuerzo colectivo, la diversidad cultural y la fuerza de una comunidad que avanza unida», argumentan.

Homenaje a Extremadura

Este vídeo es un homenaje a Extremadura y a su gente, y con él la Institución Provincial pretende que cada ciudadano y ciudadana se vea reflejado en él, «porque celebramos lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser».

Así lo indica la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en el propio vídeo: «Creemos en nuestros pueblos, en nuestra gente y en su futuro. Celebremos juntos y juntas lo que estamos construyendo», asegura.

Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la promoción de la identidad extremeña y la defensa de los valores que caracterizan a la región: la solidaridad, el trabajo conjunto y el orgullo de pertenencia.