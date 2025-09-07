HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Diputación de Badajoz celebra el Día de Extremadura con un mensaje de orgullo y unidad

La Diputación de Badajoz celebra el Día de Extremadura con un mensaje de orgullo y unidad

La Institución Provincial ha difundido un vídeo institucional con el lema 'Celebremos lo que somos', reivindicando la historia compartida y los valores que nos unen como tierra

R. H.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:30

La Diputación de Badajoz ha difundido en sus redes sociales un vídeo institucional con el lema 'Celebremos lo que somos' con motivo del Día de Extremadura. Una pieza audiovisual que invita a reflexionar sobre la identidad común y a celebrar la riqueza cultural, natural y humana de la región.

Desde la institución provincial explican que el vídeo combina imágenes de los paisajes y pueblos de la provincia, así como de los servicios que se ofrecen desde la Diputación pacense, «en un guiño simbólico al orgullo de pertenencia. Con un tono emotivo y evocador, se subraya la importancia de mirar al futuro sin olvidar las raíces, reivindicando la historia compartida y los valores que nos unen como tierra».

La iniciativa, diseñada con motivo de la jornada festiva del 8 de septiembre, «recuerda que el Día de Extremadura es una ocasión para reconocer el esfuerzo colectivo, la diversidad cultural y la fuerza de una comunidad que avanza unida», argumentan.

Homenaje a Extremadura

Este vídeo es un homenaje a Extremadura y a su gente, y con él la Institución Provincial pretende que cada ciudadano y ciudadana se vea reflejado en él, «porque celebramos lo que somos, lo que hemos sido y lo que aspiramos a ser».

Así lo indica la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en el propio vídeo: «Creemos en nuestros pueblos, en nuestra gente y en su futuro. Celebremos juntos y juntas lo que estamos construyendo», asegura.

Con esta iniciativa, la Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con la promoción de la identidad extremeña y la defensa de los valores que caracterizan a la región: la solidaridad, el trabajo conjunto y el orgullo de pertenencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
  4. 4 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  5. 5 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  6. 6

    Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses
  7. 7

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  8. 8 Lluvia el domingo: consulta aquí la previsión del tiempo para el puente por el Día de Extremadura
  9. 9 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  10. 10

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación de Badajoz celebra el Día de Extremadura con un mensaje de orgullo y unidad