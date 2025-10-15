Detenido por cultivar marihuana en el patio de una vivienda de Villanueva de la Serena

R. H. Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:04 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo, el pasado día 9, a un hombre de 38 años por cultivar marihuana en el patio exterior de una vivienda de Villanueva de la Serena.

La investigación comenzó a raíz del conocimiento de la existencia de una posible plantación de marihuana exterior en el patio de un domicilio en la zona centro de la localidad pacense.

Los agentes consiguieron localizar el domicilio e identificar a la persona que supuestamente gestionaba la plantación. La Policía llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda. Intervino 42,5 kilos de marihuana, que están valorados en 20.000 euros.

Posteriormente, se detuvo al hombre, que tiene antecedentes y ha sido acusado de un delito contra la salud pública, en concreto por tráfico de drogas.

Tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

