Detenidas seis personas por el robo con violencia de cordones de oro en Don Benito

Se trata de dos robos diferentes en el que participaron tres personas en cada uno de ellos al salir de un centro de ocio de madrugada

R.H.

Martes, 7 de octubre 2025, 12:25

La Policía Nacional ha esclarecido dos robos diferentes en el que participaron tres personas en cada uno de ellos y con un modus operandi similar: a la salida de un centro de ocio de madrugada y tras un forcejeo.

Los agentes de la comisaría de Don Benito- Villanueva de la Serena han procedido a la detención de seis personas por su presunta autoría de dos delitos de robo con violencia e intimidación.

Ambos hechos fueron denunciados por las víctimas, dos hombres, que relataron que tras salir de madrugada de un centro de ocio sito en Don Benito fueron abordados por tres jóvenes. Según relata en nota de prensa la Policía Nacional, los detenidos inicialmente mantuvieron una conversación con las víctimas, pero después comenzaron a forcejear y consiguieron sustraerles los cordones de oro que llevaban en el cuello.

Los agentes llevaron a cabo una investigación y tras varias gestiones, tales como tomas de declaración de posibles testigos, víctimas y análisis de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones, consiguieron la plena identificación de los seis detenidos.

Las detenciones se han ido practicando poco a poco, finalizando en el mes de septiembre. Los detenidos son seis varones de entre 21 y 32 años, con antecedentes anteriores, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.

