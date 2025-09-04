Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos okupas, detenidas tras meterse en una casa

Redaccion Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20 Comenta Compartir

La colaboración vecinal ha sido clave para frenar la okupación de una vivienda en la calle Reyes Huertas de Valverde de Leganés, en la provincia de Badajoz. La rápida actuación vecinal, la presencia de la Policía Local y los rerfuerzos de la Guardia Civil acabaron con dos mujeres detenidas y una situación que finalizó sin graves incidentes.

Fueron los propios vecinos de la zona quienes se percataron del acceso de varios individuos a una vivienda, situada en el número 69 de la calle Reyes Huertas. Además de alertar rápidamente a las autoridades, mantuvieron un forcejeo con los implicados, evitando, en un principio, la okupación. Aunque seguidamente, una de las mujeres volvió a entrar en el domicilio sin intenciones de salir.

Dos agentes de la Policía Local -que se encontraban fuera de servicio- acudieron de inmediato al lugar para controlar la situación, pidiendo más refuerzos avisando a la Guardia Civil. Hasta Valverde se desplazaron dos patrullas de la Benemérita, procedentes de Villanueva del Fresno y Alconchel, que se hicieron cargo del operativo.

Tras valorar la situación, y estando en contacto con el teniente de la Guardia Civil, se consultó con la autoridad judicial, que avaló la entrada en el domicilio y respaldó la intervención. Finalmente, tras acceder a la casa lograron que la otra okupante abandonase la vivienda.

Ambas mujeres fueron detenidas en el acto, quedando a disposición judicial.

La rápida reacción vecinal y la coordinación entre los agenets de la Policía Local, Guardia Civil y la autoridad judicial permitió resolver la situación sin incidentes mayores, devolviendo la tranquilidad a este pueblo pacense.

Desalojo inmediato

Las autoridades piden la colaboración ciudadana para evitar este tipo de casos. Actualmente, la ley permite el desalojo inmediato cuando una okupación ilegal es detectada en las primeras 24 horas. Por ello es crucial avisar rápidamente a las autoridades cuando existan indicios de que una persona intenta meterse ilegítimamente en una vivienda.