Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas Las pinturas esquemáticas, de 5.000 años de antigüedad, reafirman la densidad arqueológica de la zona

Pablo Cordovilla Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:38

Un nuevo descubrimiento arqueológico se suma a los ya contabilizados en el término municipal de Alburquerque. La arqueóloga Ana Rabazo Rodríguez fue la encargada de anunciar el hallazgo, calificándolo como el 'Quinto enclave' de pinturas esquemáticas en el término municipal.

El descubrimiento no fue fruto de una prospección sistemática, sino un golpe de suerte durante un paseo por el campo. «Esto sucedió hace unos días paseando por el campo, cuando le pedimos permiso al propietario de la finca para poder entrar», relata Rabazo. El hallazgo se produjo en colaboración con sus compañeros Antonio Carrión Morato, Julieta Mara Larrea y Alejandro González Pizarro, con quienes colabora en otros proyectos.

La clave la dio el arqueólogo Antonio Carrión. «Antonio se fijó que había unas manchas en la pared y, bueno, pues enseguida fuimos a verlas, claro. Y resultaron que fueron un conjunto de pinturas esquemáticas», explica Rabazo. Lo que comenzó como un único abrigo rupestre pronto se multiplicó. «Fuimos a investigar un poco más la zona y pasamos, pues, de un abrigo a cuatro con este tipo de hallazgos», subraya la arqueóloga alburquerqueña.

El anuncio se realizó en el acto de clausura del Congreso SOPA25 celebrado en Alburquerque la pasada semana. Rabazo, quien colaboró como voluntaria, aprovechó la ocasión para «regalar» el descubrimiento a la comunidad, destacando que «el patrimonio es de todos».

Las nuevas pinturas se suman a otros yacimientos conocidos en Alburquerque, como los de San Juan, el Risco, La Caraba y el Castillo de Azagala, lo que sugiere una red de conjuntos que demuestra que las manifestaciones no están aisladas. «Con esto seamos conscientes de que tenemos un patrimonio muy rico», enfatizó.

Ana Rabazo confirmó que el hallazgo ya se ha notificado formalmente, aunque está a «expensas del estudio formal» y la petición de permiso. Por motivos de protección, la localización concreta «no se puede revelar por el momento», aunque se confirma que están en el municipio y conectan con otras pinturas.

Ficha técnica de los hallazgos

El equipo de arqueólogos que participó en el hallazgo (Antonio Carrión Morato, Julieta Mara Larrea, Ana María Rabazo Rodríguez y Alejandro González Pizarro) ha publicado una primera ficha técnica sobre las 'Pinturas rupestres occidentales de Alburquerque'.

Medio físico: El área del hallazgo se ubica en las sierras occidentales de Alburquerque, dentro de la ZEPA 'Nacimiento del río Gévora', un espacio natural de gran biodiversidad y protección, característico del bosque mediterráneo. Las sierras colindantes son La Paja, La Calera, Mayorga, El Naranjal, El Castaño y La Caraba, que se extienden hasta la Sierra de San Mamede en Portugal.

Descubrimiento y Protocolo: El hallazgo se produjo de manera casual el 6 de septiembre de 2025, tras obtener el permiso del propietario de la finca. Las pinturas han sido fotografiadas y geolocalizadas, y la documentación ha sido enviada a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura para su catalogación regional.

Descripción del Abrigo Nº1: El abrigo principal se encuentra en la umbría de la sierra, resguardado de los elementos, sobre una pared de cuarcita de buena calidad. Su orientación al norte es particular, ya que la mayoría de los abrigos rupestres suelen mirar al sur, si bien los autores sugieren que se debe a la falta de un mejor soporte. Las pinturas, «muy vistosas», son fácilmente apreciables a ojo desnudo.

Cronología y pigmentos

A falta de una datación directa (como el radiocarbono), la tipología de las figuras permite encuadrar el arte en el periodo Calcolítico, con una antigüedad estimada de 5.000 a 6.000 años. La variación en tonos y estilos en los paneles sugiere que las obras se realizaron en distintos momentos.

Un análisis preliminar por microscopía (RAMAN), comparado con publicaciones recientes de universidades italianas y portuguesas, revela una composición casi exclusiva de hematita, que confiere el característico color rojo a las figuras. Sobre las pinturas, se ha identificado una capa protectora continua de oxalatos y una discontinua de cristales de yeso.

La localización del Abrigo Nº1 lo convierte en el punto de arte rupestre más occidental conocido hasta ahora en el término municipal de Alburquerque. El hallazgo de cuatro abrigos próximos en una sola jornada sugiere una gran densidad de arte parietal esquemático en estas sierras, abriendo la puerta a la aparición de muchos más yacimientos mediante una futura prospección sistemática.