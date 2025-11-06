Derriban tres viviendas de Villar del Rey en estado de ruina
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
P. CORDOVILLA. El Ayuntamiento de Villar del Rey completó el derribo de tres viviendas que habían sido declaradas en estado de ruina. La actuación pone ... fin a un largo proceso administrativo que se ha extendido durante más de tres años. Las casas derruidas se ubicaban en las calles Comendador, Gabriel y Galán, y Fuente. La empresa encargada de la demolición comenzará esta misma semana con los trabajos de hormigonado y protección de las paredes de las viviendas colindantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión