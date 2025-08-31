El Infoex activa el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Casas de Don Pedro Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar el fuego

M. F. Domingo, 31 de agosto 2025, 21:47

El Plan Infoex ha activado a las 19.20 horas de este domingo el nivel 1 de peligrosidad en la localidad pacense de Casas de Don Pedro (La Siberia, 1.370 habitantes).

En el fuego intervienen cinco unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos y un agente del medio natural, según ha informado la consejería de Gestión Forestal y Medio Rural de la Junta de Extremadura.

En el día de ayer también se activó el nivel 1 en un incendio declarado en la localidad cacereña de Escurial, aunque se desactivó a las pocas horas.

Este nivel se declara cuando hay un fuego que representa un peligro para personas o bienes no forestales, como viviendas o infraestructuras, aunque puede ser controlado por los medios del Plan Infoex.

Los medios aéreos y terrestres del plan Infoex han intervenido esta semana en 31 incendios forestales declarados en Extremadura; once en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres, según ha informado el Gobierno regional esta mañana.

Según datos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, la treintena de fuegos en territorio extremeño en esta última semana de agosto ha arrasado una superficie que se aproxima al medio millar de hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales.