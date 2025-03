El cupón de la ONCE reparte 245.000 euros en Llerena

R. H. Viernes, 7 de junio 2024, 09:33 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

«Les decía que llevaran la terminación en cero porque hacía tiempo que no salía». Y no iba desencaminado Miguel Ángel Morillo, el vendedor de la ONCE que ha repartido la suerte en las últimas horas en Llerena. La localidad de la Campiña Sur ha resultado agraciada en el sorteo del cupón diario celebrado este pasado jueves 6 de junio.

En su puesto fijo de la plaza de España, donde atiende a quienes tientan al azar en horario de mañana y tarde, Morillo ha vendido siete cupones del número 62590, premiados con 35.000 euros cada uno. Cree el cuponero que la mayoría de los agraciados son clientes habituales, y casi todos de Llerena. «La terminación en cero es de las primeras que se terminan por la mañana», afirma el vendedor, que solo lleva un año y dos meses en este puesto de trabajo que le ha permitido llevar la alegría a varios hogares extremeños. «Cuando me han llamado esta mañana me he puesto muy nervioso. Aunque sabes que puede pasar algún día, porque para eso estás repartiendo ilusión, no piensas que vaya a pasar».

Premio en Madroñera

No es el único sorteo que anima algunos bolsillos en la región. La Lotería Nacional de este jueves ha dejado en Madroñera parte de su segundo premio, dotado con 6.000 euros al décimo.

En concreto, el punto de venta que ha repartido ese premio (al número 31708) se sitúa en el número 3 de la calle Vicente Jiménez, de la localidad cacereña.

En cuanto a la ONCE, hay que recordar que el pasado 31 de mayo, la suerte también sonrió a Extremadura. Lo hizo dejando un premio de 400.000 euros gracias al Sorteo del Cuponazo. Ese premio de la ONCE fue a parar a Villanueva de la Serena, con la venta de diez cupones del número 30582, premiados con 40.000 euros cada uno.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE repartió el pasado 5 de mayo el mayor premio de la organización en la región. El sorteo repartió 20.960.000 euros en la barriada de San Roque en Badajoz. Los cupones agraciados fueron los correspondientes al número 96124 y el poseedor de la serie se llevó 17 millones de euros.

Temas

Llerena

Once

Premios