El Cupón Diario de la ONCE deja 1.165.000 euros en Valdivia Se han vendido veinte cupones agraciados con el número 49.397

R. H. Viernes, 19 de enero 2024, 11:37

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en su sorteo del 18 de enero 1.165.000 euros Valdivia. En esta localidad pacense se han vendido 20 cupones premiados del número 49.397 (serie 028) uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y 19 cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno.

El vendedor de la ONCE Bernabé Estévez Galán es quien ha llevado la suerte a este municipio próximo a Don Benito. Ha repartido la suerte desde su punto de venta habitual, situado en la plaza del pueblo, en los soportales frente a la panadería. «Es el premio más grande que he dado. Casi todos los agraciados son de la localidad, la mayoría de ellos clientes habituales, y algunos llevan varios cupones», indica el cuponero, que trabaja para la ONCE desde 2017.

El Cupón de la ONCE del 18 de enero estaba dedicado al Tejo de Behorbarrutia (Gipuzkoa), y también ha dejado premios importantes en localidades de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Andalucía.

Lotería Nacional en Badajoz

Además, la Lotería Nacional ha sonreído a Badajoz. Dos administraciones pacenses han vendido el primer y segundo premio. En total, el sorteo ha repartido casi 800.000 euros en la ciudad pacense.

El primer premio lo tenían a la venta en la administración número 12, ubicada en el número 88 de la calle Corte de Peleas. El número agraciado ha sido el 45849 y cada décimo está premiado con 30.000 euros. Según ha podido saber HOY, en esta administración se han repartido 750.000 euros con 25 décimos vendidos.

