¿Qué ha pasado este domingo, 21 de septiembre, en Extremadura?

Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel

El accidente ha tenido lugar sobre las 21.00 horas en el punto kilométrico 48, a la altura de la finca La Dehesilla

J. M. Méndez Peña

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:12

Cuatro personas han resultado heridas en la noche de este domingo en un choque entre dos vehículos en la carretera Ex-107, que une Villanueva del Fresno con Alconchel.

El accidente ha tenido lugar sobre las 21.00 horas y el siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 48, a la altura de la finca La Dehesilla.

Según ha podido saber HOY, en uno de los vehículos viajaba un vecino de Villanueva del Fresno. Precisamenta ha sido el alcalde de este municipio, Ramón Díaz Farias, quien ha aclarado que no hay que lamentar ningún fallecido, si bien apunta que uno de los cuatro heridos se encuentra en estado grave. En el otro coche viajaban dos personas que circulaban en dirección Badajoz desde Oliva de la Frontera, municipio pacense que hoy celebra su último día de fiestas de la Feria de Septiembre.

Hasta el lugar del accidente han acudido patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y varias ambulancias que han trasladado a los heridos hasta los centros hospitalarios. Además, ha asistido una dotación de bomberos para excarcelar a los heridos. Minutos después llegaría la grúa que ha tenido que apartar de la calzada uno de los vehículos implicados, puesto que había quedado en medio de la carretera.

