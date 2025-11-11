Convocan tres plazas de auxiliar administrativo y dos de oficial de jardines en Almendralejo

Paco Galeano Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento almendralejense ha puesto en marcha dos nuevas convocatorias de empleo público correspondientes a la Oferta de Empleo Público de los años 2023 y 2024. De esta forma, de la convocatoria correspondiente al pasado año se ha hecho pública hace unos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria para la cobertura en propiedad de tres plazas de auxiliar administrativo, mediante el sistema de oposición libre. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, trámite que se encuentra aún pendiente.

La otra convocatoria, perteneciente a la oferta de hace un par de años, es para la cobertura en propiedad de dos plazas de oficial de jardines. Estas plazas se cubrirán mediante el sistema de oposición libre, y el plazo de presentación de solicitudes se encuentra abierto desde hace unos días y permanecerá disponible hasta el próximo 2 de diciembre.

i

www.hoyalmendralejo.es

Según señalan desde el propio Consistorio, el objetivo con estas convocatorias sigue siendo el de «reforzar la estabilidad de su plantilla, reducir la temporalidad y mejorar la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía», para añadir que con estas convocatorias «el Ayuntamiento continúa avanzando en la consolidación del empleo público municipal, favoreciendo la estabilidad laboral, la reducción de la temporalidad y, en consecuencia, una mejora en la prestación de los servicios públicos».

También invitan a todas las personas interesadas que reúnan los requisitos a consultar las bases y plazos a través de la sede electrónica municipal.

Plan de Empleo Provincial

En el capítulo de empleo, cabe destacar también que, con cargo al Plan de Empleo Provincial 2025-2026 de la Diputación, la ciudad recibirá una asignación de 298.000 euros que permitirá la contratación de unos 23 trabajadores en diferentes categorías profesionales. Entre ellas están las de oficiales, peones, conductores, auxiliares administrativos, conserjes, y ayudantes para el polideportivo.

La asignación se utilizará además para reforzar el servicio que los profesionales prestan en la piscina climatizada una vez que vuelva a abrir sus puertas tras la reforma de su cubierta. Se incorporarán un preparador físico, tres socorristas y tres monitores, con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios que pasan diariamente por estas instalaciones deportivas.