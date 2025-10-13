Conferencia del exministro García Margallo el lunes 27 en Jerez dentro del ciclo del Liceo Será a partir de las 20 horas en el centro cultural San Agustín, con entrada gratuita

Segunda conferencia del ciclo organizada por el Liceo de Jerez. José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores entre 2011 y 2016 y habitual tertuliano en programas televisivos, estará en Jerez de los Caballeros el lunes 27. La charla, patrocinada por el grupo industrial CL, será a partir de las 20 horas en el centro cultural de San Agustín. La entrada es gratuita.

Bajo el título de 'Geopolítica al rojo vivo: los frágiles equilibrios de poder', el que fuera también diputado en el Parlamento Europeo y en el Congreso, «abordará el juego de fuerzas estratégicas que condicionan nuestra política, nuestra economía y nuestras relaciones internacionales», se explica desde el Liceo jerezano.

España, situada entre el Mediterráneo y el Atlántico, ubicada en el flanco sur de Europa, es cercana al hecho del flujo migratorio, una realidad que la condiciona. «Somos el país que recibe buena parte de africanos, el continente con mayor índice de natalidad del mundo. Y, por si fuera poco, el creciente narcotráfico y el empuje de Gibraltar sobre aguas de jurisdicción española», se adelanta como anticipo de la temática sobre la que versará la conferencia-coloquio del exministro de Asuntos Exteriores.

El colectivo subraya que la presencia de Margallo se encuadra dentro de las «líneas de educación en el pensamiento objetivo, crítico e independiente» del Liceo de Jerez, que se presentó en sociedad el pasado 13 de junio. Su presidente es Feliciano Correa Gamero, quien junto a Rafael Morales Moreno; Álvaro García Calero; Genaro González Carballo y José Márquez Franco son los impulsores de esta entidad.

Ese día además se produjo la conferencia inaugural de un ciclo que seguirá en próximos meses. La impartió Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, vigésimo descendiente directo del descubridor de América, a las 20.15. Habló, obviamente, de las carabelas de Colón.

Además, el pasado 16 de septiembre, el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez, acudió a Jerez a presentar su novela 'El practicante'. Es un texto ambientado en la Guerra Civil. Para ser más concisos, en la Badajoz de la década de 1920 y 1930. Y los protagonista, su padre Santiago y su madre Dolores