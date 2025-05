De concejala a levantar pesas en el gimnasio

Mari Carmen Matos ha dejado la política y ahora acaba de abrir un gimnasio mixto en el que tiene puestas todas sus ilusiones como deportista. ... El gimnasio se localiza en Los Santos de Maimona y se llama 180º lo cual es significativo del giro de la vida de esta mujer, siempre inquieta, que tuvo a la politica como referente y que ahora junto a su marido el atlético José Luis Ortiz, ofrecen este servicio para mantener una vida sana.

-¿Te vas de la política?

Pues si, decidí hace tiempo no volver a presentarme e iniciar otros proyectos personales. El partido Ciudadanos necesita en estos momentos lo que ha hecho, abrir un periodo de reflexiónón y saber con qué mimbres cuenta para seguir apostando por un futuro en el panorama político español.

- ¿Cuánto tiempo has estado metida en ella y que sensaciones te deja?

Pues han sido unos 7 años desde que me afilié a Ciudadanos y este tiempo ha sido una montaña rusa de subidas y bajadas a nivel nacional como todos sabemos, en lo personal me deja muy buenos momentos y muchos amigos que al final es lo más satisfactorio y como no, el apoyo recibido por muchos santeños.

-¿Alguna cosa que quieras decirle a los santeños?

Si claro, gracias por el apoyo en las elecciones del 2019, y a todos aquellos que de una manera u otra han estado este tiempo dándonos su confianza, ha sido una legislatura «rara», fundamentalmente por la pandemia que sufrimos y que afectó también a la actividad política normal de nuestro pueblo.

Cuando uno llega a la política lo hace por voluntad propia y adquiere una serie de compromisos, que terminan igualmente cuando cada uno decide, hay que tener ilusión para llevarlos a cabo y tomarlo como algo puntua , aportar lo que consideremos en ese momento a nuestra comunidad y luego marcharse; los relevos y cambios son buenos pienso yo, y la política no debe ser una actividad donde eternizarse.

- ¿Es difícil ser la esposa de un gran deportista como es tu marido tantas veces campeón de fisicoculturismo?

No, no es difícil, es cuestión de acostumbrase a un estilo de vida diferente a lo que conocemos como «normal». Si es cierto que supone mucho sacrificio para el deportista y la familia en determinados momentos, pero luego las recompensas también gustan . En mi caso siempre apoyé a Ortiz en sus decisiones y estamos juntos desde los 15 años, así que imagínate!!

Al final como en política, son actividades en las que conoces a un montón de gente de todos los lugares y cuentas con amigos a los que nunca hubieras conocido, con eso me quedo, eso es lo mejor de todo.

-¿Será por eso que ahora creas tu propio gimnasio?

Pues al final si, te acostumbras a este estilo de vida sana , viajes, ejercicio de fuerza a diario, buena comida cada día y algún capricho de vez en cuando , claro que si!!

El gimnasio se llama 180º, en principio era para nosotros exclusivamente y viendo que teníamos mucha demanda, decidimos abrirlo al público. Son 125 metros cuadrados , llenos de máquinas para realizar ejercicios de fuerza. Cada vez son más conocidos los beneficios del los ejercicios de fuerza en nuestra salud ; en el mantenimiento de nuestra masa muscular que significa, al fin y al cabo, envejecer en las mejores condiciones . También está indicado en todo tipo de deportes para conseguir máximos rendimientos y no solo por mantener el «tipo» , sino por salud.

-¿Qué novedades vas a ofrecer?

Ofrecemos entrenamientos personalizados , algo que no existe en los otros gimnasios de la localidad . Normalmente los clientes que tenemos van 2 o 3 veces en semana con mi acompañamiento dirigiendo su entrenamiento, cada uno tiene su día y su hora establecida y pueden ser entrenamientos individuales o en grupos de 2 o 3 personas y, por supuesto, con la supervisión siempre de un campeón en culturismo a nivel internacional como es mi marido.

- Al ser mujer, ¿las mujeres tendrán un trato específico?

No, aquí no hay distinción de sexos , tengo también algunos clientes varones y todo el mundo entrena igual , cada uno adaptando los pesos a su condición física y a sus circunstancias si las hubiera y en función de los objetivos de cada cliente; no es lo mismo querer hacer una pérdida de peso, o querer ganancia muscular.

- ¿Cómo te has preparado para ser monitora en tu gimnasio?

Llevo toda la vida en torno a este deporte, he asistido a muchísimos cursos de la Federación Española de Culturismo, seminarios, etc., y con las preparaciones de mi marido con grandes preparadores a nivel nacional durante los últimos 25 años, y todo esto con muy buenos resultados, jajaja

- ¿Es importante la alimentación para mantenerse en forma?

Importantísima para conseguir resultados, tanto en quienes quieran hacer pérdida de peso o en quienes quieren hacer ganancia muscular, y todo ello igual que los entrenamientos tiene que ser personalizado, tiene que ser adaptado a cada persona y sus circunstancias. La alimentación es un porcentaje elevadísimo a la hora de conseguir objetivos junto con el ejercicio de fuerza.