Comienza la VIII Feria del Níscalo Mycosfera que se celebrará hasta el domingo en Castilblanco

Víctor Peralbo Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Arranca la VIII Feria del Níscalo, Mycosfera, una actividad que llenará la agenda de Castiblanco de hoy y mañana.

A las 11.30 horas, se ... abrirá la feria de muestras del comercio local y exposiciones micológicas, fotográficas y manualidades escolares además de un taller de alfarería infantil a cargo de Magdalena Fernández.

A las 12.30, tendrá lugar la inauguración oficial con la participación del alcalde y autoridades invitadas, con visita a expositores y participación de la Banda Municipal de Castilblanco. Habrá vino de honor a cargo de 'El Templo de los arroces' ( abierto al público). Por la tarde serán los talleres de reconocimiento de setas y de degustación de quesos, vinos, dulces artesanos y de corte de jamón. A las 21.30 h. habrá cena de gala amenizada por el dúo musical Joan Iznaga y cierre del recinto ferial. Mañana, a partir de las 9.00 horas, serán muchas las actividades que se celebrarán en el recinto ferial. Para finalizar la Feria actuación musical: Homenaje a Manolo García y posterior cierre del recinto ferial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión