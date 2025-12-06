HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?

Comienza la VIII Feria del Níscalo Mycosfera que se celebrará hasta el domingo en Castilblanco

Víctor Peralbo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Arranca la VIII Feria del Níscalo, Mycosfera, una actividad que llenará la agenda de Castiblanco de hoy y mañana.

A las 11.30 horas, se ... abrirá la feria de muestras del comercio local y exposiciones micológicas, fotográficas y manualidades escolares además de un taller de alfarería infantil a cargo de Magdalena Fernández.

