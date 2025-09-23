HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
Presentación de la obra de teatro. HOY

'Cervant-ina' llega el viernes al Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

La obra de teatro 'Cervant-ina', de la compañía extremeña Escénico 700 Pesetas, se estrenará este viernes en el Palacio de Congresos, a partir de las 21.00 horas. «Se trata de un proyecto 100% creado en Extremadura donde los asistentes podrán redescubrir la figura de Miguel de Cervantes desde una mirada diferente y actual», explica Ana Mansanet, concejal de Cultura.

Las entradas que aún están disponibles se pueden adquirir por un precio de 7 euros en la concejalía de Cultura y en la página web municipal. También en taquilla una hora antes del evento.

«'Cervant-ina' nace con el objetivo de cambiar la visión de Cervantes, quien hizo de sus obras un mecanismo reivindicativo de la igualdad entre hombres y mujeres», afirma Alberto Calderón, de la compañía extremeña. La interpretación corre a cargo de la actriz extremeña Irene Hernández, acompañada de la voz de la soprano Mariló Valsera.

