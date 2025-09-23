'Cervant-ina' llega el viernes al Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena
Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00
La obra de teatro 'Cervant-ina', de la compañía extremeña Escénico 700 Pesetas, se estrenará este viernes en el Palacio de Congresos, a partir de las 21.00 horas. «Se trata de un proyecto 100% creado en Extremadura donde los asistentes podrán redescubrir la figura de Miguel de Cervantes desde una mirada diferente y actual», explica Ana Mansanet, concejal de Cultura.
Las entradas que aún están disponibles se pueden adquirir por un precio de 7 euros en la concejalía de Cultura y en la página web municipal. También en taquilla una hora antes del evento.
«'Cervant-ina' nace con el objetivo de cambiar la visión de Cervantes, quien hizo de sus obras un mecanismo reivindicativo de la igualdad entre hombres y mujeres», afirma Alberto Calderón, de la compañía extremeña. La interpretación corre a cargo de la actriz extremeña Irene Hernández, acompañada de la voz de la soprano Mariló Valsera.
