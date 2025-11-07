La carrera de montaña de Salvatierra alcanza su tope de 300 participantes este domingo Alcanza su tercera edición la Salvatrail con dos distancias a recorrer, de 25 y 14 kilómetros; fondos recaudados con la venta de camisetas irán a la Asociación Oncológica Extremeña

Celestino J. Vinagre Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

A tope. Ni uno más del máximo posible. La organización de la Salvatrail, la carrera de montaña de Salvatierra de los Barros, se fijó un tope de 300 participantes por motivos de seguridad y de control de la prueba...y 300 son los que van a poder participar en la carrera. Será el próximo domingo y se contará con el auxilio de cien voluntarios. Tendrá dos recorridos, uno largo de 25 kilómetros y más de 750 metros de desnivel positivo; y otro recorrido de 14 kilómetros, que presentará 500 metros de desnivel positivo. Tanto para hombres como para mujeres.

«Dos recorridos espectaculares por el corazón de Extremadura, con senderos inéditos, pasos por fincas privadas y caminos, subidas con carácter y vistas que cortan la respiración», se resalta desde la organización de la prueba, Atletas Populares de Salvatierra y el propio Ayuntamiento salvaterreño.

Como ya contó HOY en agosto, la apertura de inscripciones se produjo el 1 de julio. El plazo límite para apuntarse era este miércoles, cuatro días antes de la prueba deportiva. El máximo, permitido, 300 participantes. Y son los que se han inscrito.

La hora de salida para el recorrido largo son las 9.30 horas. Para el corto, a las 10. Se recomienda llegar con al menos 45 minutos de antelación. La salida y meta estarán ubicadas en este año en el patio de la ermita del Santísimo Cristo de las Misericordias, en la calle Fernando Cintas Rosas. En las dos primeras ocasiones se eligió la plaza de España.

La prueba alcanza su tercera edición y se ha presentado esta mañana en Mérida, en la Consejería de Cultura y Deportes. Las dos primeras ediciones se eligió como escenario la sede de la Diputación Provincial en Badajoz. Los fondos recaudados con la venta de camisetas conmemorativas de esta tercera edición del Salvatrail irán destinados a la Asociación Oncológica Extremeña, se ha explicado en una rueda de prensa en la que han estado el director general de Deportes, Santiago Amaro, y el alcalde de Salvatierra, Abel Caro.

Ampliar HOY

Amaro ha incidido «en el poder transformador del deporte» y su impacto en el medio rural, generando un importante revulsivo a la economía local y la promoción del turismo en la zona.

Con esa intención de fomentar el turismo en la comarca, se ha incluido en la bolsa del corredor que participe en la carrera de montaña una pieza de barro, típico de la localidad de la Sierra Suroeste y un guiño a la trigésima edición de la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro, que se celebrará de el 28 al 31 de mayo del próximo año.

La prueba Salvatrail forma parte de las nueve carreras que integran el Circuito de Carreras de la Mancomunidad Sierra Suroeste.