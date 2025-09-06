Campaneros de Extremadura celebran su tercera convivencia en Fuente del Maestre Será el próximo sábado y habrá una exhibición de repiques manuales en la iglesia fontanesa de La Candelaria

Celestino J. Vinagre Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

Los campaneros de Extremadura celebran su tercer encuentro regional. Será el próximo sábado 13 de septiembre en Fuente del Maestre (5.600 vecinos, mancomunidad de Zafra-Río Bodión) y servirá para rendir tributo de forma general al repique manual de campanas, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, como a las personas que lo llevan ejecutando desde hace años. Laa tercera edición de esta convivencia se hace coincidir con el día del comienzo de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de las Misericordias de la localidad fontanesa, en un año muy especial, en el que se baja la imagen de su altar en la iglesia de La Candelaria. Esta bajada ocurre cada unas dos décadas o en ocasiones excepcionales como es este Año Jubilar de la Redención.

El programa de la tercera convivencia incluye entre las 11 y las 13.30 horas una exhibición manual de repique desde el campanario de la iglesia de La Candelaria. A las 12, específicamente, habrá un toque manual a cambio del campanero local Enrique Simón Fuentes. A las 13.30 horas, en la plaza de España, habrá un homenaje a Domingo Amaya Pecero, campanero fontanés con gran participación en las fiestas del Cristo de las Misericordias.También habrá entrega de trofeos a los campaneros participantes en las jornadas de convivencia. Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá una visita guiada a los lugares más relevantes de Fuente del Maestre a cargo de Jesús Lozano Mateos desde la iglesia de La Candelaria.

Desde el grupo Campaneros de Extremadura se agradece a Enrique Simón Fuentes, campanero fontanés, la «buena organización» de la convivencia. A Francisco Javier Moreno Soltero, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria, por acoger el evento con «entusiasmo». Al Ayuntamiento de Fuente del Maestre por su gran implicación en el patrocinio del acontecimiento; y a Jesús Lozano Mateos por su labor de guía en la visita turística programada.

El toque manual de campanas es una tradición que aunque ha ido perdiendo mucho peso en las últimas décadas aún se mantiene en localidades extremeñas. Una de las que lo conserva con fuerza es Salvatierra de los Barros (1.550 vecinos, Sierra Suroeste), que desde hace dieciséis años celebra un concurso, como ha informado este diario.