Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena A esta mujer, de ojos negros y 1,50 metros de estatura, se le perdió la pista el pasado lunes

Ángela Murillo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:09 | Actualizado 09:50h. Comenta Compartir

La Policía Nacional busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena. A esta persona se le perdió la pista este pasado lunes 15 septiembre y la denuncia se interpuso ese mismo día, de madrugada.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha activado una alerta para localizarla y también se ha difundido su fotografía a través de las redes sociales y en la propia web de organismo dependiente del Ministerio del Interior para intentar recabar más información.

Características físicas

La mujer, de nombre Ionica, desaparecida tiene una estatura de 1,50 metros, unos 67 kilos de pso, cabello oscuro y ojos negros. Además, la alerta difundida precisa que necesita medicación.

Se ruega a las personas que tengan algún dato sobre esta mujer informar sobre su paradero o cualquier pista llamando a la Policía Nacional a través del teléfono 091.

123 denuncias de desapaición

El año pasado se presentaron en Extremadura 123 denuncias de desaparición, 51 en la provincia de Cáceres (30 hombres y 21 mujeres) y 72 en la de Badajoz (46 hombres y 26 mujeres), según la estadística publicada por el Centro Nacional de Desaparecidos.

En la región la mayoría de los desaparecidos fueron personas menores de edad. De las 72 denuncias presentadas en la provincia de Badajoz, 40 fueron para intentar localizar a 40 adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. En la provincia de Cáceres fueron 26 los menores desaparecidos, uno de ellos con menos de 12 años.