¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?

La Banda Municipal de Música de Villanueva participará en la procesión de Santa Eulalia

E. Domeque

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

La Banda Municipal de Música de Villanueva de la Serena acompañará el próximo 9 de diciembre a la Patrona de Mérida, la Mártir Santa Eulalia, en la tradicional procesión de vísperas que tiene lugar ese día y que recorrerá las calles del centro de la capital extremeña.

La agrupación serona ha sido invitada a participar en esta cita de especial relevancia para la capital autonómica. El cortejo recorrerá algunas de las calles más emblemáticas del Conjunto Histórico de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad, ofreciendo un marco único para el acompañamiento musical de esta celebración tan importante y tan arraigada en la ciudad.

«Aportaremos nuestros repertorio procesional para realzar el júbilo y la solemnidad de esta procesión, en un entorno de gran valor patrimonial y devocional», explican desde la agrupación villanovense. En concreto, interpretarán un repertorio completo y variado que estará formado por obras de primer nivel, así como repertorio propio de la Virgen y Mártir Santa Eulalia.

