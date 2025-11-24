HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Castuera

Badajoz Jacobea acerca el Camino de Santiago a personas con discapacidad

F. Vázquez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

La Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de Badajoz ha llevado un año más la actividad 'Un camino para todas las personas', iniciativa que tiene por objetivo acercar el Camino Mozárabe al colectivo de personas con discapacidad.

Concretamente, según informa Badajoz Jacobea se realizó la visita al Centro de Interpretación del Camino Mozárabe de Santiago en Magacela y al Parque Arqueológico de Medellín, dos de las localidades por donde transcurre el Camino Mozárabe de Santiago en la provincia de Badajoz y que cuenta con un patrimonio histórico muy singular.

Según detalla, en la actividad participaron 45 personas de la Asociación de Personas con Discapacidad de la comarca de La Serena Adiser-Horizontes y la Asociación Badajoz Jacobea.

hoy Badajoz Jacobea acerca el Camino de Santiago a personas con discapacidad