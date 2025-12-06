La atleta Andrea Buenavida, seleccionada para el Campeonato de Europa de Cross

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha seleccionado a la atleta de Valencia de Alcántara, Andrea Buenavida Cotrina, para integrar el equipo nacional que ... participará en el 31º Campeonato de Europa de Campo a Través. La prestigiosa cita continental se disputará el próximo domingo 14 de diciembre de 2025 en la localidad de Lagoa, situada en la región del Algarve, Portugal.

Andrea Buenavida, quien inició su formación deportiva en Valencia de Alcántara, ha consolidado su trayectoria en las últimas temporadas con destacados resultados en pruebas de medio fondo y campo a través. Su constante progresión en competiciones tanto estatales como internacionales la ha situado como una de las jóvenes fondistas con mayor proyección dentro del panorama nacional.

Supone su debut en esta importante competición organizada por European Athletics.