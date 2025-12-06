HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 5 de diciembre, en Extremadura?
ALBURQUERQUE

La atleta Andrea Buenavida, seleccionada para el Campeonato de Europa de Cross

Pablo Cordovilla

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha seleccionado a la atleta de Valencia de Alcántara, Andrea Buenavida Cotrina, para integrar el equipo nacional que ... participará en el 31º Campeonato de Europa de Campo a Través. La prestigiosa cita continental se disputará el próximo domingo 14 de diciembre de 2025 en la localidad de Lagoa, situada en la región del Algarve, Portugal.

