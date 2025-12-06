La atleta Andrea Buenavida, seleccionada para el Campeonato de Europa de Cross
Pablo Cordovilla
Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha seleccionado a la atleta de Valencia de Alcántara, Andrea Buenavida Cotrina, para integrar el equipo nacional que ... participará en el 31º Campeonato de Europa de Campo a Través. La prestigiosa cita continental se disputará el próximo domingo 14 de diciembre de 2025 en la localidad de Lagoa, situada en la región del Algarve, Portugal.
Andrea Buenavida, quien inició su formación deportiva en Valencia de Alcántara, ha consolidado su trayectoria en las últimas temporadas con destacados resultados en pruebas de medio fondo y campo a través. Su constante progresión en competiciones tanto estatales como internacionales la ha situado como una de las jóvenes fondistas con mayor proyección dentro del panorama nacional.
Supone su debut en esta importante competición organizada por European Athletics.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión