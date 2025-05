El PP de Don Benito no asistirá a la entrega de la Medalla de Extremadura El grupo municipal 'popular' retoma la actividad rechazando la invitación al acto institucional por el proceso judicial abierto

El Partido Popular de Don Benito ha retomado la actividad política tras el habitual parón veraniego y lo ha hecho con una comparecencia ante de los medios de comunicación para abordar temas relacionados con obras, desinsectación de la ciudad, convenios de cesión y uso de instalaciones municipales, la inminente feria o la ya realizada Semana de la Juventud.

Si bien, el portavoz del grupo municipal 'popular', Ángel Luis Valadés, centró buena parte de su intervención en la entrega de la Medalla de Extremadura para el proceso de unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Un acto que tendrá lugar este miércoles y al que no asistirá ningún representante del PP dombenitense. «Se nos ha invitado a acudir, pero no irá ningún integrante», avanza Valadés que justifica esta decisión «por respeto a parte de los ciudadanos y a la justicia, creemos fuera de lugar la entrega de la misma porque hay un recurso presentado ante la justicia, pendiente de resolver, y nadie sabe qué va a pasar».

En relación a la fusión, se posicionó también en lo relativo al nombre: «Los vecinos de Vegas Altas están enfadados, y con lógica, porque se han visto envueltos en un proceso que prácticamente no tiene nada que ver con ellos». Por último, Valadés matizó que entienden la fusión como «positiva, pero esto no significa que todo nos parezca perfecto, porque no es así; hay muchos gestos y pocos hechos».

Una feria «poco atractiva»

Entre los demás asuntos abordados por Valadés destaca, por su proximidad en el tiempo, la feria de la localidad que arranca mañana. «Es un programa pobre, triste, poco atractivo y que en ocasiones tiene que recurrir a actividades de iniciativa privada para cubrir espacio», afirma, «es una feria sin contenido y creemos que se debería haber trabajado mucho más; el programa de la feria grande de Don Benito no puede ser más chico».