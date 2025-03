Arroyo de San Serván busca camiones para llevar alimentos, ropa y medicinas a Ucrania La cooperativa de Perales no puede dar salida a la ayuda acumulada de varios puntos de la región porque no puede costear los camiones para su transporte

Los kilos de solidaridad son ahora un problema para una de las entidades que más se ha movilizado en Extremadura para ayudar al pueblo ucraniano. «La verdad es que estamos muy preocupados porque se nos acumula la ayuda en las naves y no encontramos manera de repartirla», confiesa Miguel Monterrey, presidente de la cooperativa Nuestra Señora de Perales, de Arroyo de San Serván (4.080 vecinos, a 13 kilómetros de Mérida). En sus instalaciones, en la nueva nave construida por la ampliación de la almazara, la cooperativa tiene almacenados 110 palés con alimentos, medicinas y ropas que desde distintos puntos de la región han ido enviando a Arroyo de San Serván para, desde aquí, distribuirla en Ucrania, bien a través de la iglesia ortodoxa ucraniana con sede en Sevilla, bien directamente al país a través de camiones desde Extremadura.

La realidad es que, relata Monterrey, la iglesia ucraniana de Sevilla «nos ha dicho que no puede recepcionar más ayuda, que están a tope, saturada. Han recibido tanta ayuda de la gente que ahora no puede repartirla». Respecto al envío de camiones por parte de la cooperativa arroyana, el presidente de la cooperativa señala que las posibilidades económicas de la sociedad de agricultores están agotadas. «Calculo que todo lo que tenemos almacenado se puede llevar en cinco camiones. Necesitaríamos cinco camiones al menos. Ponerlos en carretera hacia Ucrania nos cuesta unos 5.000 euros cada uno pero eso es algo que no podemos asumir. Somos una cooperativa y no disponemos de ese dinero para esta tarea», señala.

Anteriormente, como contó HOY, a las dos semanas de iniciarse la invasión por parte de Rusia de Ucrania, la cooperativa arroyana fletó cuatro camiones cargados de ayuda humanitaria hacia el país oriental gracias a la generosidad de la empresa de transportes Pérez Rangel, que asumió de su bolsillo todo el coste del viaje.

«Tenemos aquí mantas, pañales, medicinas, kilos de alimentos llegados no solo del pueblo y del entorno de Mérida sino de localidades más lejanas como Don Benito, Valdecaballeros o San Vicente de Alcántara. La gente ha respondido maravillosamente y la cooperativa está haciendo un gran esfuerzo primero por enviar la ayuda y luego seguir recibiéndola. Pero, la verdad, no podemos ahora seguir ni recibiendo más ayuda en nuestras naves ni, sobre todo, darle salida. Y esto es un gran problema para nosotros», finaliza Miguel Monterrey.

El presidente de la cooperativa calcula que esos 110 palés que tienen llenos pueden suponer alrededor de 100.000 kilos de peso. «Necesitamos urgentemente poder contar con camiones para darle salida a Ucrania, para distribuirla allí porque para eso se mandó. Si no podemos, igual tenemos que pensar en distribuirla entre familias necesitadas de Extremadura pero hasta para eso no es tan fácil como parece».