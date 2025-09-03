Aparecen muertos entre cinco y diez patos en el pantano San Roque de Guareña La Junta comunicó el pasado sábado un caso de gripe aviar en un ave silvestre

Pedro Fernández Miércoles, 3 de septiembre 2025

Desde la semana pasada hasta ayer han aparecido entre cinco y diez patos en las aguas del pantano San Roque de Guareña, según los servicios de la Guardería Rural de la localidad.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible comunicaba el pasado sábado un caso positivo de influencia aviar altamente patógena H5N1 en un ave silvestre, anátida, que agrupa a patos, gansos y cisnes, encontrada en el término municipal de Guareña. Entonces, las analíticas se realizaron en el Laboratorio Nacional de Referencia, sito en Algete, donde se confirmó la positividad del ave, y ha sido muestreada por personal del Servicio de Sanidad Animal.

Por su parte, el alcalde de Guareña, Abel González, informa que a falta de más averiguaciones y tratándose de un ave anítida, y tras las muestras realizadas por el equipo del Seprona en las aves encontradas muertas últimamente en el pantano San Roque de Guareña, «parece indicar que el foco está localizado en esta zona y en este tipo de aves silvestres».

Según la declaración de una detección de un foco de influencia aviar de alta patogenicidad (IAAP), como es este producido en el pantano San Roque, no afecta al estatus oficial, ni requiere de la aplicación de medidas adicionales más allá del refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como el refuerzo de la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, de forma que se notifique lo antes posible a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad.

También se anuncian otras medidas a tener en cuenta, tales como que toda persona, y en especial los veterinarios, las organizaciones de protección de las aves silvestres, las asociaciones de cazadores, y otras organizaciones interesadas, deberán notificar sin demora a la autoridad competente en sanidad animal, cualquier ocurrencia anormal de mortalidad o brotes significativos de enfermedad entre las aves silvestres, en particular las acuáticas.

De igual forma, a los titulares de explotaciones donde crían aves de corral y otras aves cautivas notificarán a las autoridades competentes la detección de alguno de los siguientes signos en la explotación: caída de consumo de pienso o agua superior al 20%, caída en la puesta superior a un 5% durante más de dos días seguidos, mortalidad superior al 3% durante una semana, y cualquier signo clínico o post-mortem que sugiera la presencia de la enfermedad.

El subtipo detectado, H5N1, es el que durante este año está afectando a Europa y no posee una capacidad zoonósica significativa, es decir, «su capacidad de transmitirse a las personas resulta muy reducida», informa los expertos en sanidad animal.

En cualquier caso, este virus, informa el alcalde en redes sociales, no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en campo.