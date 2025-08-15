Almendral abre su museo de la historia y la cultura Joaquín Pérez Guedejo ha reunido miles de objetos, donados por vecinos y comprados por él, para ubicarlos en la antigua casa de sus abuelos, de 450 metros cuadrados

Celestino J. Vinagre Viernes, 15 de agosto 2025, 12:16

José Joaquín Perez Guedejo, Quini, ha hecho un inventario pero reconoce que no sabe cuántos objeto contabiliza con exactitud. «Entre 3.000 y 4.000 serán», dice a este diario este cronista de Almendral, corresponsal de HOY e impulsor del llamado museo de la historia y la cultura de este municipio (1.200 vecinos) de la comarca oliventina.

Se inaugura el próximo domingo, a las dos de la tarde, en la casa de sus abuelos. 450 metros cuadrados de superficie, en la calle Miguel Hernández, 4, rehabilitada para acoger una colección de objetos de épocas pasadas de la vida de los vecinos de Almendral «donde se refleja la vida de la burguesía, de las familias más humildes, de costureras, la religiosidad, la agricultura, la ganadería, documentos..... Todo reunido desde que era pequeño», afina Quini, que es dueño de una centenaria fábrica familiar de jamones e impulsor de otras iniciativas en su pueblo, como la escuela de campaneros.

En el museo de la historia almendralense se ven objetos, útiles y herramientas agrícolas y ganaderas, monedas, cuadros, la mayoría de ellos religiosos, restos arqueológicos, muebles, testigos de batallas y contiendas (balas de cañón, bayonetas.), documentos y libros centenarios, utensilios de cocina y adornos. Los tiene distribuidos por temática.

Uno de ellos es una tabla tamaño folio, con multitud de agujeros y cordones, con un listado vertical de prendas de vestir y de ajuar en un lateral. Quini explica que es una especie de calculadora usada por las lavanderas para controlar las prendas lavadas para el posterior cobro del trabajo realizado.

Fachada de la casa-museo de Almendral. HOY

Buena parte de los objetos han sido donado por vecinos, a los que les da sinceramente las gracias. Otra parte han sido comprados por el propio José Joaquín Pérez. Dice que para él tiene tanto valor una simple puerta de alacena como un hacha de piedra del Neolítico. Todo aporta algo a la historia local. Pero se decanta por tres piezas de su museo: un documento de una indulgencia del obispo de Badajoz, Manuel Pérez Minayo (siglo XVIII), concedida a la imagen de San Antón Abad de la parroquia de la Magdalena. Un reloj de sol de pizarra, también del siglo XVIII, adquirido por la donación de un vecino, y una campana de 20 kilos de bronce con cabezón de madera, recuperada mediante trueque por un cono de vino con otro vecino de la localidad.

La casa-museo ahora que abre es de arquitectura tradicional posiblemente del siglo XVIII, que está construida sobre otra anterior, detalle que se ha podido ver al aparecer arcos de entrada bajo sus muros.

El museo será bendecido este domingo por el párroco, Luis Manuel Romero, en presencia de miembros de la Corporación local, familiares y amigos. Amigos, resalta, que le han ayudado a colocar y limpiar la casa para el museo

Lámina del siglo XVIII de la patrona de Almendral, la Virgen de Finibus Terrae HOY

