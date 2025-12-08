HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ZAFRA

El ajedrez inclusivo de Daniel Gragera premiado en concursos de fotografía

Ana Magro

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Olga Santiago Castilla, perteneciente a la Agrupación de Ajedrez Ruy López y a la Asociación Down Zafra, es la protagonista de las fotografías realizadas por Daniel Gragera, que han sido galardonadas con distintos premios.

La instantánea ha logrado un tercer premio en el X Concurso de Fotografía Generosidad 2025 de la Fundación Cermi Mujeres, con ‘Ajedrez inclusivo’, dotado con mil euros. Esta misma instantánea, con el título ‘Down Chess’, se hacía con el segundo puesto en el XXVII Concurso Fotográfico CADIS de Huesca, dotado con 200 euros.

Para el fotográfo zafrense, Daniel Gragera, miembro de la Agrupación de Ajedrez Ruy López desde 1995, de la que es su presidente desde 2021, y vicepresidente de la Federación Extremeña de Ajedrez, constituye una «satisfacción enorme» poder unir dos de sus pasiones.

