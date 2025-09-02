Aceuchal despide a Juan Hierro, alguacil del municipio durante 35 años

M. Fernández Cáceres Martes, 2 de septiembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

El municipio pacense de Aceuchal (comarca Tierra de Barros, unos 5.400 habitantes) despide a Juan Hierro, alguacil de la localidad durante 35 años y que falleció de manera repentina el pasado domingo, 24 de agosto.

«Durante todos estos años fuiste mucho más que un alguacil: fuiste un compañero, un rostro cercano, una presencia constante, la primera cara que cualquier vecino o vecina encontraba al entrar en esta pequeña administración, esa voz al descolgar el teléfono...», ha recordado la primera teniente de alcalde, María del Carmen Merchán Fernández (Compromiso por Aceuchal), en un escrito en redes sociales.

«Aún te recuerdo recorriendo el pueblo en moto, notificando y gestionando avisos, no hay persona en este humilde municipio que no te conociera, que no supiera quién eras», añade en unas líneas que ha compartido como homenaje a su compañero y vecino, del que asegura que supo ganarse el cariño de todo el pueblo y del que destaca que le gustaba darle un toque de humor a todo lo que acontecía para hacer el día más ameno y llevadero a los demás.

Los vecinos de Aceuchal han transmitido sus condolencias en la publicación, en la que también han escrito algunos de los familiares del fallecido para agradecer las palabras de cariño del Ayuntamiento y los residentes en el municipio.

Hierro se había jubilado hace poco. A este respecto, la teniente alcalde señala que «nos duele que la vida no te haya permitido disfrutar más tiempo de esa jubilación que tanto esperabas. Que no te haya permitido disfrutar de esa Huelva a la que tanto querías, de tus días por la playa y como no, de tu familia». A renglón seguido, añade que «queremos pensar que te marchas sabiendo cuánto se te valoró, cuanto se te quiso y lo importante que fuiste y seguirás siendo para esta gran familia».

La carta termina con un recuerdo de gratitud hacia Juan Hierro. «Gracias por todo lo que nos dejaste. Tu recuerdo seguirá vivo entre nosotros, en los pasillos que recorriste tantas veces, en las anécdotas que compartimos, en el silencio respetuoso que ahora ocupa tu lugar. Te echaremos mucho de menos».

Temas

Aceuchal