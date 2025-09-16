HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La inauguración de la remodelación fue el pasado mes de junio. E. D.

600.000 euros más para las obras de la plaza de España de Don Benito

A falta de 10 días para que se cumpla la cuarta prórroga del contrato, la Junta de Gobierno aprueba de forma oficial el modificado número 2

Estrella Domeque

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado definitivamente el segundo modificado del contrato para la remodelación de la plaza de España. Así, se da luz verde al incremento de 600.000 euros para unas obras que, pese a la inauguración oficial el pasado mes de junio, siguen sin darse por finalizadas. No obstante, el aparcamiento subterráneo no ha entrado aún en funcionamiento.

Tras la firma de este nuevo contrato, con fecha del 5 de septiembre, el importe total de la actuación tras la modificación es de 6.380.127 euros, IVA incluido. Una cuantía en la que se refleja únicamente la inversión realizada en el presente proyecto, sin incluir por tanto lo ejecutado en la anterior licitación.

Cabe destacar que la obra, iniciada de forma oficial en marzo del pasado año, contaba con un plazo de ejecución de seis meses. Sin embargo, esa estimación ha sufrido ya tres prórrogas. La última, incluida en este modificado aprobado, marca su finalización para este próximo 25 de septiembre.

Además, para responder del cumplimiento del contrato, se ha reajustado la garantía definitiva en su día constituida a favor del Ayuntamiento, ampliándose la misma por importe de 24.793 euros.

Última certificación

El pasado 27 de junio, la Junta de Gobierno local aprobaba la certificación número 13 de la obra por importe de 646.402 euros. Es la última cuantía abonada a la empresa, según las actas de las diferentes sesiones celebradas hasta la fecha, sin que se haya producido aún la certificación final de las obras, adjudicadas a la UTE Majoin-Gyocivil por un importe de 5.160.590 euros, impuestos incluidos.

El pasado mes de julio, tras su nombramiento como alcaldesa, Elisabeth Medina confiaba en la apertura del aparcamiento subterráneo ese mismo mes. Sin embargo, no se ha cumplido con esa previsión. Además, también avanzaba, en una entrevista con el diario HOY, que ante la imposibilidad de crear nuevas zonas de sombras naturales, se trabajaba ya en diversas fórmulas para instalar sistemas de sombra artificial que no estaban contemplados en el proyecto.

