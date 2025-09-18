Vecinos de la calle Eulogio González de Plasencia denuncian falta de seguridad en la zona Un incendio el pasado domingo y la acumulación de basuras aumentan el enfado vecinal por lo que consideran falta de respuesta institucional

Vecinos de la calle Eulogio González han alertado de la peligrosa situación que se vive desde hace meses en las escaleras subterráneas del número 49, donde, según denuncian, varias personas sin hogar y con problemas de drogodependencia habitan en condiciones precarias.

La situación se agravó en la tarde del pasado domingo, cuando un incendio en unos colchones acumulados en el lugar estuvo a punto de propagarse a las viviendas colindantes. Los bomberos no pudieron acudir al aviso porque estaban interviniendo en otro siniestro que tuvo lugar junto al Colegio San José, por lo que fueron los propios vecinos quienes, con cubos de agua, extintores y mangueras particulares, lograron sofocar las llamas.

«Casi queman nuestras casas», relatan los residentes. Según explican, la presencia de ruidos, olores y el riesgo de incendios se vienen denunciando desde hace más de tres meses, pero hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida definitiva. «Hemos llamado a la policía muchas veces y no hacen nada. Por sanidad tendría que estar tapiado», añaden.

Los vecinos reclaman al Ayuntamiento de Plasencia una intervención urgente, tanto para garantizar la seguridad y la salubridad del entorno como para atender la situación de las personas que permanecen en este espacio, donde se impide la entrada mediante sábanas, palés y tablones improvisados.

La preocupación vecinal también se extiende a la falta de recursos de emergencias. «No entendemos que en Plasencia no haya más equipos de bomberos», lamentan los denunciantes, recordando que los efectivos estaban ocupados en otro incendio mientras las llamas amenazaban con extenderse en su calle.

La situación de insalubridad se extiende al parking municipal próximo, donde las basuras y los residuos aparecen de forma periódica ante la falta de personal que vigile el recinto de forma continua.

