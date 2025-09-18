HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Plaza Mayor de Plasencia acogió una concentración similar el pasado mes de mayo. CNT

Varios colectivos convocan una concentración por el fin del genocidio en Gaza en Plasencia

La manifestación tendrá lugar este jueves en la Plaza Mayor a partir de las 19.30 horas y participarán hasta seis asociaciones sociales y culturales

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:32

Hasta seis colectivos sociales y culturales han convocado para este jueves una concentración ciudadana en la Plaza Mayor de Plasencia, a las 19:30 horas, con el objetivo de exigir el fin del conflicto en Gaza, al que califican como «genocidio».

Entre los convocantes se encuentran colectivos culturales, como Imago Bulbo y Alandar, así como plataformas sociales, entre ellas la Plataforma Feminista y la de Apoyo a las Personas Refugiadas, además del sindicato CNT Cáceres Norte.

Una de las portavoces de la convocatoria ha declarado que «son más de 680.000 las personas asesinadas, personas inocentes, miles de niños y niñas. Y aún van a morir muchas más si no detenemos esta locura inmediatamente. Israel no sólo ha quebrado toda la legalidad internacional, también está socavando los cimientos de la humanidad«.

Insisten en que «no podemos permanecer impasibles ante tanta barbarie. No podemos ser cómplices del mayor crimen que hemos presenciado en nuestras vidas. Convocamos a todas las personas conmovidas por tanto horror a manifestar su rechazo absoluto a las acciones genocidas de Israel».

La concentración se enmarca dentro de una serie de actos organizados en diferentes ciudades de España para visibilizar la situación humanitaria en Gaza y promover la solidaridad con la población civil afectada por el conflicto.

