Unidas Podemos reclama que la bandera de Palestina ondee en el Ayuntamiento de Plasencia

Unidas Podemos ha reclamado en el pleno municipal de Plasencia que la bandera de Palestina ondee en el balcón del Ayuntamiento como símbolo de ... solidaridad y justicia con el pueblo palestino. La petición fue defendida por la portavoz del grupo, Mavi Mata, que recordó que el Consistorio ya aprobó en julio una moción de apoyo a Palestina.

Mata criticó que, en el pasado Festival Folk, la Plataforma de Refugiados de Extremadura no pudiera exhibir en un primer momento la bandera ni leer un manifiesto, pese a contar con autorización de Alcaldía. «Defender Palestina no es un acto partidista, es defender los derechos humanos, la vida y la dignidad», afirmó.

El alcalde, Fernando Pizarro, respondió que el Ayuntamiento ya se ha manifestado en favor de la paz y la no violencia, y recordó que tanto el pleno como la presidenta de la Junta, María Guardiola, se pronunciaron sobre el conflicto en semanas anteriores. «Nuestro compromiso con la paz, con la no violencia, está sobre todas las cosas», señaló.

Tras la sesión, Mata aseguró en redes sociales que se había alcanzado un «compromiso firme» para permitir a los colectivos expresar su apoyo público a Palestina y para que la bandera ondee en el balcón del Ayuntamiento. No obstante, en la intervención del alcalde no figuró ninguna referencia expresa a esa medida.