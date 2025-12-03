Unidas Podemos censura el «error» en el proyecto de viviendas públicas Una de las parcelas de Plasencia incluidas en el pliego del programa regional no es de propiedad municipal y por tanto hay que reiniciar la licitación

J. C. R. PLASENCIA. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Unidas Podemos Plasencia exige que se depuren responsabilidades en el equipo de Gobierno municipal como consecuencia de la gestión en la cesión de suelo para la construcción de vivienda pública por parte de la Junta en la ciudad.

La formación considera intolerable el «error» que se produjo en el seno del Ayuntamiento placentino a la hora de seleccionar las parcelas que han puesto a disposición de la Junta, hasta el punto que una de las seleccionadas no era de su propiedad. Esto ha supuesto la paralización de la construcción de todas las proyectadas, no solo en Plasencia, sino en toda Extremadura, hasta un total de 427 viviendas públicas.

«No podemos entender que los responsables de la gestión del suelo de nuestra ciudad desconozcan qué parcelas son públicas y cuáles no lo son. Nos resulta increíble que no existan los mínimos controles, ni en el Ayuntamiento de Plasencia, ni en la Junta de Extremadura, ni en la empresa pública encargada de llevar a cabo el proyecto», afirmó la portavoz del grupo, Mavi Mata.

La suspensión del concurso implica volver a iniciar todo el proceso administrativo, lo que retrasa de forma indefinida el proyecto, incluido dentro del plan Habita Extremadura, que prevé promover 3.000 viviendas públicas antes de 2027. Estaba previsto que la licitación, valorada en 1,16 millones de euros, contara con los proyectos a comienzos del próximo año para dar paso a unas obras estimadas en más de 60 millones de euros.

Plasencia cedió tres parcelas para un total de 59 viviendas, una de ellas situada en el número 5 de la calle Julio Terrón, que finalmente no es de titularidad municipal. «Todas las esperanzas de aliviar el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, quedan ahora en suspenso», lamentó Mata.

El concejal Gonzalo Torre consideró que este episodio es «uno más» en la larga lista de «deslices, fallos, errores o desaciertos» en la mayoría de los proyectos iniciados en la ciudad en los últimos años. «La deriva de este equipo de Gobierno no tiene remedio. Es palpable la desidia y la falta de ilusión que tienen a la hora de encarar los proyectos, lo que termina provocando una sucesión de fracasos. Lo mismo es una residencia inacabada, un parking que no se puede ampliar o la reforma de las principales calles que no llegan ni a iniciarse», reiteró.

La Junta ya anunció que deberá desistir del procedimiento actual, archivar el expediente y convocar una nueva licitación sin el lote correspondiente a la parcela errónea, lo que obligará a reiniciar todos los trámites administrativos.