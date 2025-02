Siete alcoholemias positivas y cuatro incautaciones de droga en el jueves de ferias en Plasencia

REDACCIÓN Plasencia Viernes, 10 de junio 2022, 14:37 Comenta Compartir

La unidad canina de la Policía Local facilitó el jueves cuatro aprehensiones de sustancias estupefacientes, en concreto de hachís, cocaína y marihuana, según detalla la concejalía de Interior, que añade que además, siete personas dieron positivo en los controles de consumo de alcohol y drogas realizados en distintos puntos de la ciudad. Una de las conductoras dio una tasa de alcohol que supone delito, por lo que fue detenida, amplía el Ayuntamiento.

El Consistorio reseña también que la Policía Local recibió a lo largo del jueves tres llamadas telefónicas de vecinos que se quejaban por el exceso de ruido procedente de fiestas en pisos y garajes. No se registraron otros incidentes de reseñar, concluye la información facilitada por el edil de Interior.

Mucha afluencia

Un recinto con mucho público. Esto es lo que se pudo ver en la jornada del jueves, pero sin aglomeraciones, porque aún no ha llegado el momento culminante de los festejos, pero con una entrada superior a la habitual a estas alturas de la celebración. Y eso anticipa que este viernes, y sobre todo este sábado, la entrada será aún mejor.

La madrugada del jueves al viernes fue la del concierto de Vanesa Martín, que dejó buen sabor de boca general. La cantante explicó sobre el escenario que para ella, el de Plasencia era un concierto especial, no solo porque suponía el inicio de su gira -este sábado estará en Toledo, y luego en Zaragoza, Madrid y Marbella-, sino porque era una de esas pocas ocasiones en que la acompañaban sus padres.

Durante su concierto, la artista se mostró cómplice y cercana, en una plaza de toros que registró una buena entrada. No estaba llena, había huecos tanto en el albero como en la grada, pero no dejaba de haber miles de personas. El concierto terminó en torno a las doce y media de la noche, y a esa hora, ya no había música en la caseta joven instalada en el parque de La Isla.

Debía haber permanecido abierta hasta la una de la madrugada, tal como anuncia el programa oficial, pero cerró antes, lo que generó alguna queja entre los jóvenes, más bien pocos, que habían en ese momento en ese espacio donde también se habilitó una barra que solo servía consumiciones sin alcohol.