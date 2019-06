Robe Iniesta proyecta un complejo de agroturismo en Santa Bárbara El complejo se construiría en una zona próxima al convento de las Carmelitas. / David Palma La iniciativa del líder de Extremoduro prevé la construcción de una decena de casas rurales y parcelas de cultivo ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 29 junio 2019, 09:09

Un proyecto de agroturismo en la sierra de Santa Bárbara es la iniciativa de Robe Iniesta que ha sido presentada al Ayuntamiento por el arquitecto Juan Antonio Álvarez para su tramitación ante la Junta de Extremadura.

El proyecto recoge la construcción de una decena de casa rurales y parcelas para propiciar el cultivo y el trabajo en el campo. Un proyecto acorde, defiende el arquitecto, con la economía verde y circular por la que apuesta el Gobierno autonómico, que crearía empleo y que, además, es posible con los usos que en el terreno permite el Plan General Municipal (PGM).

Por eso, para poder hacerlo realidad, en una superficie de más de ocho hectáreas «próximas al convento de las Carmelitas», aclara Juan Antonio Álvarez, el proyecto se presentó en el Ayuntamiento para que iniciara su tramitación ante la Junta de Extremadura, «que es la Administración competente en las calificaciones urbanísticas». Al respecto el arquitecto explica que «se trata de suelo no urbanizable y, por tanto, lo primero que hay que hacer para poder ejecutar el proyecto es calificar el terreno, porque los usos que se le quieren dar ya los permite el PGM», reitera. Esto es, la construcción de casas rurales.

«El Ayuntamiento se salta la ley si no tramita el proyecto ante la Junta de Extremadura»

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento no ha tramitado el proyecto ante la Junta porque los informes de sus técnicos determinan que no es posible la construcción en un terreno protegido. Por eso, aunque el proyecto se dejó sobre la mesa la semana pasada, se prevé que vaya a la Junta de Gobierno del próximo viernes y que el mismo sea rechazado.

«Esto es inaudito. Las calificaciones urbanísticas corresponden a la Junta, el Ayuntamiento no tiene competencias y, por tanto, no tiene nada sobre lo que informar; lo único que ha hecho al no llevar a cabo la tramitación pertinente es saltarse la ley», afirma Juan Antonio Álvarez.

Asegura, asimismo, que en caso de que la previsión se cumpla y la Junta de Gobierno rechace el proyecto presentado para hacer un complejo de agroturismo sin haber llevado a cabo la tramitación pertinente ante la Junta de Extremadura, «presentaré los recursos oportunos ante las instancias administrativas o judiciales que sean necesarias para hacer que se cumpla la ley». Y aclara que el espacio donde se quieren hacer las casas rurales «es suelo paisajístico con la misma protección que el resto, ni más ni menos».