¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
Fachada principal del bar-restaurante de La Isla, en desuso desde diciembre. J. C. R.

El restaurante de La Isla de Plasencia encuentra adjudicatario tras nueve meses en el limbo

La única oferta presentada ha sido la de Blanca Mejía Morillo, empresaria conocida por su gestión en el kiosko del Cachón y la cafetería Casa Blanca

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:19

Tras meses de incertidumbre y un intento fallido de licitación, el restaurante-bar del parque de La Isla ya cuenta con una propuesta de adjudicatario. ... La mesa de contratación del Ayuntamiento de Plasencia ha planteado la concesión del servicio a Blanca Lidia Mejía Morillo, una empresaria conocida en la ciudad por su gestión al frente del kiosco del Cachón y de la cafetería Casa Blanca, en el parque de la Coronación. Ha presentado la única oferta en esta convocatoria.

