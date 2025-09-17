El restaurante de La Isla de Plasencia encuentra adjudicatario tras nueve meses en el limbo

Tras meses de incertidumbre y un intento fallido de licitación, el restaurante-bar del parque de La Isla ya cuenta con una propuesta de adjudicatario. ... La mesa de contratación del Ayuntamiento de Plasencia ha planteado la concesión del servicio a Blanca Lidia Mejía Morillo, una empresaria conocida en la ciudad por su gestión al frente del kiosco del Cachón y de la cafetería Casa Blanca, en el parque de la Coronación. Ha presentado la única oferta en esta convocatoria.

En la sesión celebrada el pasado 10 de septiembre, Mejía Morillo presentó una oferta de 35.000,79 euros anuales (IVA incluido), cifra que supera el canon base de 34.458,09 euros con IVA. Además, se compromete a mantener el local abierto con horarios reforzados: al menos ocho horas durante los fines de semana en invierno; seis días semanales, incluyendo viernes, sábados, domingos y festivos, entre marzo y noviembre; y apertura diaria entre abril y octubre.

La propuesta llega después de un verano en el que el emblemático establecimiento ha permanecido cerrado. En julio, el concurso quedó desierto tras rechazarse la única oferta presentada, la de la empresa Fuego y Mesa S.L., de José Luis Vidal, anterior adjudicatario durante más de una década. Su propuesta fue excluida por una diferencia de apenas cuatro euros respecto al canon mínimo exigido. En esta nueva convocatoria, sin embargo, Vidal no ha concurrido.

Aunque la mesa ya ha elevado la propuesta de adjudicación, el contrato aún no está formalizado. Mejía Morillo dispone de un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación que acredite su solvencia económica y técnica, además del ingreso del canon correspondiente al primer año. De cumplirse estos requisitos, la Junta de Gobierno Local aprobará la adjudicación definitiva, lo que permitirá que el restaurante de La Isla reabra sus puertas tras permanecer cerrado desde el pasado 31 de diciembre.