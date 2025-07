El restaurante de La Isla de Plasencia no abrirá este verano tras quedar desierta su licitación por 4 euros

Juan Carlos Ramos Miércoles, 30 de julio 2025, 21:38 Comenta Compartir

La licitación para la concesión del restaurante-bar ubicado en el parque de La Isla de Plasencia ha quedado desierta tras desestimarse la única oferta presentada por no alcanzar el importe mínimo exigido. El canon base establecido era de 34.458,09 euros anuales (IVA incluido), mientras que la empresa Fuego y Mesa S.L. ofreció 34.454,75 euros, una cantidad apenas cuatro euros inferior, lo que motivó su exclusión automática del proceso. Como consecuencia, el restaurante-bar de La Isla no podrá abrir este verano, ya que el Ayuntamiento deberá reiniciar el proceso de licitación desde cero.

La sesión pública de apertura de ofertas, celebrada en el Ayuntamiento de Plasencia, estuvo marcada por la incredulidad de los presentes. Las expresiones de sorpresa entre concejales y técnicos eran evidentes: una única oferta y una diferencia mínima con el canon exigido que imposibilitó su adjudicación. Nadie pudo confirmar si se trató de un fallo o de una estrategia empresarial, pero la mesa de contratación no tuvo más opción que declarar desierta la licitación. «Ha sido un error de la gestoría», aseguró ayer José Luis Vidal, responsable de Fuego y Mesa, S.L., a este periódico.

El restaurante, todo un referente estival para placentinos y visitantes, permanece cerrado desde el pasado 31 de diciembre. Su anterior gestor, el mismo José Luis Vidal –responsable de Fuego y Mesa, S.L., la misma empresa que presenta la oferta excluida– decidió no ejercer su derecho a prórroga tras once años al frente del negocio. Según explicó entonces, la falta de personal fue la principal causa de su decisión. No obstante, no descartó volver a presentarse en futuras convocatorias, siempre que las condiciones fueran viables.

En la anterior adjudicación, la empresa abonaba un canon anual de 38.407 euros. Para esta nueva licitación se exigía una cuantía muy similar, aunque con la ventaja de contar con un edificio completamente rehabilitado. Actualmente, el Ayuntamiento de Plasencia tiene previsto iniciar obras de mejora en infraestructuras y redes de suministro, con un presupuesto cercano a los 30.000 euros. El plazo estimado para su ejecución es de 15 días laborables. Estas actuaciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del local y forman parte de las obligaciones municipales recogidas en el pliego.

Curiosamente, en su oferta, Fuego y Mesa S.L. se comprometía a mantener abierto el restaurante-bar durante al menos ocho horas los fines de semana entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero; abrir al menos seis días a la semana durante ese mismo periodo, incluyendo viernes, sábados, domingos y festivos; mantener el servicio durante los meses de marzo y noviembre, también seis días a la semana con un mínimo de ocho horas diarias; y abrir todos los días entre el 1 de abril y el 31 de octubre. Pese a esta detallada propuesta de servicio, la diferencia de cuatro euros con el canon mínimo ha truncado su viabilidad.

Fuego y Mesa S.L. presenta la mejor oferta por el quiosco A diferencia del restaurante, la licitación del quiosco de La Isla, junto al campo de fútbol, ha tenido más éxito. La empresa Fuego y Mesa S.L. será la nueva adjudicataria, tras presentar correctamente, esta vez sí, una oferta que ha resultado ser la más ventajosa entre las tres recibidas. Su propuesta asciende a 19.065,97 euros anuales, IVA incluido, superando en 4.724,42 euros el canon mínimo establecido. Los técnicos municipales han propuesto su adjudicación a José Luis Vidal, que dispone ahora de diez días hábiles para presentar la garantía definitiva. El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos. Según el pliego, el quiosco deberá abrir, como mínimo, de marzo a noviembre cada año.

