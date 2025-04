La Puerta de Tanhäuser acoge la presentación de la novela ganadora del premio València Nova

Antonio J. Armero Cáceres Viernes, 18 de noviembre 2022, 07:44 Comenta Compartir

La librería La puerta de Tanhäuser acogerá este viernes a partir de las 19.30 horas la presentación de 'La sospecha eterna', novela ganadora de la última edición del premio València Nova de narrativa en castellano, que concede la Institució Alfons el Magnànim y está dotado con 7.000 euros. La obra supone el debut literario de Pablo Alaña (Castellón de la Plana, 1991), residente en Santander y con familia política en Plasencia, ciudad donde nació su pareja y «que conozco bien y que me gusta mucho, en especial sus catedrales y La puerta de Tanhäuser, donde he estado varas veces y donde me apetece especialmente presentar mi primera novela», comentaba el autor por teléfono este jueves por la tarde, poco antes de presentar su libro en la capital cántabra.

Alaña ejerce como abogado, y esta condición profesional ayuda a entender su ópera prima, que logra «mantener la intriga y generar sorpresa en los lectores a través de una trama que supone un viaje a las entrañas del sistema judicial», según el jurado del València Nova, en el que estaban entre otros Pere Cervantes y la extremeña Susana Martín Gijón, un nombre de referencia en el panorama actual de la novela negra en España.

Publicada por Versátil en su colección 'Thriller', 'La sospecha eterna' comienza cuando una abogada penalista conoce la noticia de que una amiga suya, profesora universitaria, ha sido detenida porque es la principal sospechosa de un homicidio. Convencida de que se trata de un error, la letrada asume la defensa de su amiga, lo que da pie a un juego en el que toman protagonismo la amistad, la confianza o el juego entre realidad y apariencias, entre otras emociones.

La 'arquitectura' de su primera obra

«Empecé a escribir la novela en el año 2017», recuerda su autor, que antes de comenzar con el texto, trazó el armazón de la historia que quería contar. «Fue un trabajo importante de anotaciones y esquemas previa a sentarme a escribir», recupera Alaña. «Luego -continúa- llegó el momento de la revisión, que fue un trabajo arduo, y más tarde la presentación al premio y la alegría de ganarlo y de ver el libro publicado».

De todo esto tendrá la oportunidad de hablar el abogado y escritor este viernes en La puerta de Tanhäuser, en un acto en el que le acompañará María Jimena Matías Sánchez-Ocaña, periodista placentina de Canal Extremadura Radio.

Apasionado de la lectura desde pequeño, en especial de la novela negra y de escritores como Agatha Christie, Dolores Redondo, Lorenzo Silva o José María Guelbenzu, la obra de Alaña se define como «una novela de abogados pero no solo para ellos». Está a la venta desde el pasado 7 de noviembre, y según Ediciones Versátil, «'La sospecha eterna' es un 'thrller' de lo que se ha llamado 'domestic noir', una novela centrada en el mal que encontramos en la vida cotidiana».