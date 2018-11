El PSOE reclama otra vez una estación a las afueras «para que el AVE pare en Plasencia» García, Ramos, Lucio y Nacarino, ayer en la estación. :: d. palma «Los socialistas de nuevo hacen un flaco favor a la ciudad; un buen servicio va unido a su cercanía», mantiene Pizarro ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 20 noviembre 2018, 08:15

Cuando ya se pensaba que Fuentidueñas, Retortillo o cualquier otra ubicación para una estación de tren a más de diez kilómetros de Plasencia habían pasado a la historia, el PSOE las devolvió ayer al presente de un plumazo.

Es como si lo que Plasencia vivió hace casi una década se estuviera de nuevo repitiendo hoy. Los diputados nacionales del PSOE, César Ramos y Pilar Lucio, acompañados por el regional Francisco García y el senador Miguel Ángel Nacarino, anunciaron ayer que han pedido al Ministerio de Fomento que relance los estudios informativos para ver de nuevo cuál sería la mejor ubicación para esa futura estación del norte extremeño.

«Queremos reivindicar el proyecto que se había gestionado para Plasencia», señaló ayer Pilar Lucio. «La estación actual es un fondo de saco, el ministro de Fomento se ha dado cuenta de que esta estación no tiene sentido cuando estuvo recientemente en Extremadura». Por eso, añadió, «esta estación puede servir de lanzadera para dar servicio a la ciudad, pero sabemos que un tren de alta velocidad no puede llegar aquí; el AVE no va a entrar en la estación de Plasencia».

Es el motivo por el que reiteró que hay que volver a hacer un replanteamiento de dónde se ubicaría la estación, que haga posible que «todos los trenes que pasen por Extremadura paren en Plasencia».

Tal como explicó César Ramos, «la gente de Plasencia va a poder coger un tren en la estación actual, pero se tiene que garantizar que todos los trenes tengan parada en Plasencia y, sin tener una estación de alta velocidad en el baypass que se ejecuta, muchos no podrán parar».

Recordó que «con la línea de alta velocidad la estación de Monfragüe desaparece, por lo que hay trayectos que no pararían ni cerca de Plasencia». Por eso, «lo que pedimos al Gobierno central es que empiece de nuevo los estudios informativos para determinar dónde tiene que ir la nueva estación, sus características, etcétera», zanjó Lucio.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, criticó ayer la propuesta socialista. «El compromiso del Ayuntamiento con Adif, no solo verbal, sino plasmado en los presupuestos», pasa por la ejecución del bypass, una conexión entre la estación y la vía de alta prestaciones, y la remodelación de la actual infraestructura, «para garantizar que los trenes lleguen hasta esta ubicación actual». Un planteamiento que él sigue defendiendo: «Porque un buen servicio va unido a su cercanía y porque en todos los casos en los que las estaciones se han ubicado a más de diez kilómetros del centro urbano han sido un fracaso y, por eso, se han eliminado».

Desde su punta de vida, «el PSOE hace un flaco favor a Plasencia; plantear otra vez una estación a 15 kilómetros es un error y todos debemos luchar para evitarlo».